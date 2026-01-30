Εκτός απροόπτου η αποστολή της NASA στη Σελήνη θα γίνει την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Η NASA μεταθέτει για τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου την προετοιμασία για την επερχόμενη απογείωση του Artemis II στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, λόγω κακοκαιρίας.

Με αυτήν την αλλαγή, η πρώτη πιθανή ευκαιρία εκτόξευσης για την αποστολή στη Σελήνη, μετατίθεται για την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, εκτός απροόπτου.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που αστροναύτες θα πετάξουν για πρώτη φορά γύρω από τη Σελήνη, έπειτα από μισό και πλέον αιώνα.

Τις τελευταίες ημέρες, οι μηχανικοί παρακολουθούν στενά τις συνθήκες καθώς ο κρύος καιρός και οι άνεμοι κινούνται στη Φλόριντα. Οι διευθυντές έχουν αξιολογήσει τις δυνατότητες του υλικού σε σχέση με την πρόβλεψη, δεδομένης της σπάνιας αρκτικής επιδημίας που επηρεάζει την πολιτεία και αποφάσισαν να αλλάξουν το χρονοδιάγραμμα. Οι ομάδες και οι προετοιμασίες στην εξέδρα εκτόξευσης παραμένουν έτοιμες για την πρόβα ανεφοδιασμού.

Ωστόσο, η προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος για τη δοκιμή θα δώσει στη NASA τη δυνατότητα επιτυχίας κατά τη διάρκεια της πρόβας, καθώς ο αναμενόμενος καιρός αυτό το Σαββατοκύριακο παραβιάζει τις συνθήκες εκτόξευσης.

Ενώ η NASA θα περιμένει να ορίσει ημερομηνία εκτόξευσης μέχρι οι ομάδες να εξετάσουν το αποτέλεσμα της πρόβας ανεφοδιασμού, η Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου δεν αποτελούν πλέον πιθανές ευκαιρίες. Οποιεσδήποτε πρόσθετες καθυστερήσεις θα οδηγήσουν σε αλλαγή ημέρας.

Την ίδια ώρα το πλήρωμα του Artemis II παραμένει σε καραντίνα στο Χιούστον και οι ιθύνοντες αξιολογούν το χρονοδιάγραμμα για την άφιξη του.

Το άνοιγμα ενός προσομοιωμένου παραθύρου εκτόξευσης κατά τη διάρκεια της πρόβας ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ. (τοπική ώρα), με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη αρχίσει περίπου 49 ώρες πριν. Η NASA θα συνεχίσει να αξιολογεί τις καιρικές συνθήκες πριν από τη δοκιμή.

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, οι μηχανικοί έχουν διατηρήσει το Orion σε λειτουργία και έχουν ρυθμίσει τους θερμαντήρες του για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Με πληροφορίες της NASA