Νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση Κολυδά για την Αθήνα.

Η Αθήνα και η υπόλοιπη χώρα μπαίνουν σε φάση έντονης κακοκαιρίας από το απόγευμα του Σαββάτου, με τη μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων να αναμένεται την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος τους STAR Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι «ένα βαθύ βαρομετικό χαμηλό θα μας επηρεάσει από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.» Σύμφωνα με την πρόγνωσή του το «βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει τη χώρα παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων και μεγάλα πεδία συνεχούς υετού, ενώ αλληλεπιδρά ενεργά με ανώτερη διαταραχή, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει τις βροχές και τις καταιγίδες.»

Επικαλούμενος τα δεδομένα από το ENS meteogram με εστίαση στην ποσότητα νερού που θα «πέσει» στην Αθήνα σημειώνει ότι η μέση αναμενόμενη 24ωρη βροχόπτωση την Κυριακή εκτιμάται γύρω στα 30 mm, ενώ το μέγιστο 24ωρο όριο μπορεί να φτάσει τα 60–65 mm. Βέβαια όπως εξηγεί « το μετεώγραμμα αφορά μονο ένα σημείο και ενδέχεται σε άλλες περιοχές να υπάρχουν αποκλισεις λόγω τοπογραφίας ή άλλων παραγόντων.»

Παράλληλα έδωσε και την πρόγνωσή του για το πώς θα κινηθεί αυτό το χαμηλό βαρομετρικό που θα φέρει έντονες και ισχυρές βροχές την Κυριακή πρώτη μέρα του Φλεβάρη. Όπως τονίζει το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές στη δυτική Ελλάδα, οι οποίες προς το βράδυ θα ενταθούν. «Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό την Κυριακή θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες οι οποίες δεν αποκλείεται τοπικά να είναι ισχυρές. Παράλληλα θα χιονίσει σε όλες τις ορεινές περιοχές και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.»

{https://www.youtube.com/watch?v=I-kke94flVs}

Η ανάρτηση Κολυδά

{https://x.com/KolydasT/status/2017182862794014960}