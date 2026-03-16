Από Τετάρτη επιστρέφει ο χειμώνας με το νέο κύμα κακοκαιρίας να χτυπά την χώρα με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Για την επικείμενη κακοκαιρία μίλησε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ανέφερε πως από την Τετάρτη θα έχουν «χειμώνα - χειμώνα».

Το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στην νότια Ιταλία θα κινηθεί ανατολικά και θα επηρεάσει τη χώρα από αύριο αλλά κυρίως Τετάρτη και Πεμπτη. Για την σημερινή ημέρα ανέφερε οτι θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Από αύριο, όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης θα ξεκινήσουν καταιγίδες και μέσα στο Ιόνιο. «Η Αττική την γλιτώνει σήμερα αλλά δεν την γλιτώνει από Τετάρτη και Πέμπτη». Η κακοκαιρία αυτή θα έχει αρκετές βροχές και ηπειρωτικές περιοχές αλλά και χιόνια σε ημιορεινά και θυελλώδεις βορειάδες και κρύο. Ο καιρός θα βελτιωθεί το Σαββατοκύριακο αλλά θα παραμείνει το κρύο ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έρθει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη ανέφερε ότι από σήμερα οι συννεφιές θα πυκνώσουν και βροχές θα σημειωθούν σε Ήπειρο, νησιά του Ιονίου αλλά και σε δυτική Πελοπόννησο. Όπως είπε η Αναστασία Τυράσκη το βαρομετρικό χαμηλό θα έρθει στη χώρα μας από τα δυτικά και θα αυξήσεις τις βροχές στην δυτική ηπειρωτική χώρα.

Για την Τετάρτη ανέφερε πως θα αυξηθούν οι βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες κυρίως στην νότια Ελλάδα όπως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Πέμπτη με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Αντίστοιχη ημέρα και την Παρασκευή.

Η μετεωρολόγος του ANT1, Χαρά Μάλεση, η βδομάδα που ξεκινάει θα χαρακτηρίζεται από βροχές, από πτώση της θερμοκρασίας μέχρι 5-6 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα ξεπερνάνε τους 11-13 βαθμούς κελσίου που θα είναι κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Πρόσθεσε πως περιμένουμε βοριάδες που θα φτάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο. «Το περισσότερο νερό το περιμένουμε κεντρικά και νότια, δηλαδή Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και κεντρική Στερεά. Η κακοκαιρία δεν θα είναι ακραία αλλά μέχρι και το τέλος του μήνα θα διαδέχονται χαμηλά βαρομετρικά».

Από την Τετάρτη μέχρι Παρσκευή επεκτείνονται οι βροχές σε όλη τη χώρα.

