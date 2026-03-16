Κακοκαιρία θα πλησιάσει τη χώρα και θα φέρει έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους μέχρι και 10 μποφόρ.

Κλέαρχος Μαρουσάκης, Χαρά Μάλεση και Αναστασία Τυράσκη μιλούν για την κακοκαιρία που πλησιάζει τη χώρα μας.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ανέφερε ότι από σήμερα οι συννεφιές θα πυκνώσουν και βροχές θα σημειωθούν σε Ήπειρο, νησιά του Ιονίου αλλά και δυτική Πελοπόννησο. Όπως είπε η Αναστασία Τυράσκη, το βαρομετρικό χαμηλό θα έρθει στη χώρα μας από τα δυτικά και θα αυξήσει τις βροχές στη δυτική ηπειρωτική χώρα.

Για την Τετάρτη ανέφερε πως θα αυξηθούν οι βροχοπτώσεις αλλά και οι καταιγίδες, κυρίως στη νότια Ελλάδα, όπως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Πέμπτη με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Αντίστοιχη ημέρα και την Παρασκευή.

Η μετεωρολόγος του ANT1, Χαρά Μάλεση, ανέφερε ότι η βδομάδα που ξεκινάει θα χαρακτηρίζεται από βροχές και πτώση της θερμοκρασίας μέχρι 5-6 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα ξεπερνάνε τους 11-13 βαθμούς Κελσίου, που είναι κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Πρόσθεσε πως περιμένουμε βοριάδες που θα φτάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο. «Το περισσότερο νερό το περιμένουμε κεντρικά και νότια, δηλαδή Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και κεντρική Στερεά. Η κακοκαιρία δεν θα είναι ακραία, αλλά μέχρι και το τέλος του μήνα χαμηλά βαρομετρικά θα διαδέχονται το ένα το άλλο».

Από την Τετάρτη μέχρι την Παρσκευή επεκτείνονται οι βροχές σε όλη τη χώρα.

Τέλος, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ανέφερε πως αύριο, Τρίτη, σιγά σιγά αρχίζει και πλησιάζει το βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο. Θα αρχίσει ο καιρός να επιδεινώνεται και θα ξεκινήσουν οι βροχές, οι οποίες θα επεκταθούν λίγο πιο ανατολικά. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα τα περιμένουμε μέσα στο Ιόνιο, άρα λοιπόν πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις. Εκεί θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, ενώ θα ξεκινήσουν βροχές στον ηπειρωτικό κορμό μέχρι και την Κρήτη, και θα φθάσουν τα φαινόμενα και μέσα στο δυτικό Αιγαίο. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στα Πελάγη.

Την Τετάρτη, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα προσπαθήσει να βρει διέξοδο στα πιο ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Έτσι, Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι δύο ημέρες κακοκαιρίας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εστιάζονται μέσα στο Ιόνιο, αλλά και προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Αυτό σημαίνει ότι θα εκδηλώνονται βροχές, κατά τόπους ισχυρές. Οι καταιγίδες θα εστιάζονται κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Θα δούμε χιόνια στα ορεινά μας, δεν αποκλείεται πρόσκαιρα οι χιονοπτώσεις να κατέβουν σε υψόμετρο για πιο κεντροβόρειες εκτάσεις.

Την Πέμπτη, αυτή η κακοκαιρία θα αφορά κυρίως δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα. Από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια θα βλέπουμε τον πιο βαρύ καιρό. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες, ενώ θα βλέπουμε το μεσημέρι να κάνει πλέον κρύο. Θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 12-14 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι θερμοκρασιακές συνθήκες ευνοούν τα χιόνια στο να κατέβουν υψόμετρο για τα κεντροβόρεια τμήματα της χώρας μας.

Από Παρασκευή, θα πάμε σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, θα αρχίσει να ομαλοποιείται. Θα μας μείνει τελικά το κρύο για μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Επομένως, μέχρι και 17 του μήνα ο καιρός θα μας κάνει το χατίρι και θα έχουμε ήπιες καιρικές συνθήκες, στο υπόλοιπο μισό του ο Μάρτης μάς επιφυλάσσει σαφώς πιο άστατες καιρικές συνθήκες, πιο ψυχρές, και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του Μαρτίου.

Θα δούμε τον καιρό ουσιαστικά να βελτιώνεται από το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

