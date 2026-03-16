Προσλήψεις για οδηγούς λεωφορείων στην Αθήνα.

Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στον ΟΣΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 500 οδηγών στα λεωφορεία της Αθήνας.

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους ΔΕ και ΥΕ. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας με διάρκεια 8 μηνών, οι οποίες μετά τη λήξη τους θα λυθούν αυτοδίκαια, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Οι ειδικότητες

ΔΕ Οδηγών

ΥΕ Οδηγών

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ΟΣΥ ΜΑΕ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων και του ποινικού μητρώου, μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της ΟΣΥ ΜΑΕ που βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται μέχρι και το Σάββατο 4 Απριλίου 2026.