Στα θέματα που ακολουθούν αφορούν Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2022) και θα βρεις ενδεικτικές απαντήσεις με πλήρη τεκμηρίωση ανά άρθρο και παράγραφο, ώστε να κατανοήσεις τη συλλογιστική πίσω από κάθε ερώτηση, δεδομένου ότι η Σχολή δεν δημοσιεύει επίσημο οδηγό απαντήσεων για τους υποψηφίους.

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 2 παρ. 6 ΚΟΔ) «αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να μην εκδικαστεί ορισμένη υπόθεση στη μεταβατική έδρα, αυτή εισάγεται στην κύρια έδρα με αιτιολογημένη πράξη, αν η υπόθεση είναι ποινική του αρμόδιου εισαγγελέα, και σε κάθε άλλη περίπτωση, του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 18 παρ. 3 ΚΟΔ) «Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης από το αξίωμα ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εξόδου από την υπηρεσία του διευθύνοντος, διενεργείται συμπληρωματική εκλογή, εντός μηνός, στην οποία εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 17. Μέχρι την ανάδειξη νέου διευθύνοντος την εισαγγελία τα καθήκοντά του ασκεί ο αναπληρωτής του. Η θητεία του εκλεγομένου με συμπληρωματική εκλογή διαρκεί έως τον χρόνο λήξης της θητείας του θανόντος, του παραιτούμενου ή του καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξελθόντος από την υπηρεσία»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 22 παρ. 4 ΚΟΔ) «4. Αν για οποιονδήποτε λόγο η συνεδρίαση του δικαστηρίου στην αίθουσα που έχει οριστεί είναι αδύνατη, ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ορίζει, αν αυτό είναι δυνατόν, άλλη αίθουσα συνεδριάσεων του ίδιου καταστήματος, με πράξη του, που γνωστοποιείται με τον προσφορότερο τρόπο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η συνέχιση της συνεδρίασης μπορεί να γίνει και σε άλλη αίθουσα που ορίζει ο δικαστής που διευθύνει τη συνεδρίαση και την ανακοινώνει από την έδρα»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 23 παρ. 3 ΚΟΔ) «3. Οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη σε δικαστικό λειτουργό για ουσιαστικό ή δικονομικό θέμα σε συγκεκριμένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι ανεπίτρεπτη και συνιστά πειθαρχικό αδίκημα»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 22 παρ. 7 ΚΟΔ) «Τα δικαστήρια συνεδριάζουν τις εργάσιμες ημέρες. Η συνεδρίαση μπορεί να διακοπεί για να συνεχιστεί και σε ημέρα που είναι αργία. Τα δικαστήρια μπορούν να συνεδριάζουν και σε ημέρα αργίας για να δικάσουν:

α. υποθέσεις ποινικές, με τη διαδικασία των άρθρων 417 έως 427 του ΚΠΔ,

β. υποθέσεις που εισάγονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή για τις οποίες ο δικαστής του μονομελούς ή ο πρόεδρος του πολυμελούς, αρμόδιου για την εκδίκασή τους, δικαστηρίου κρίνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος από την αναβολή. Κάθε δικαστής, εισαγγελέας, γραμματέας και επιμελητής ακροατηρίου εμφανίζεται κατά την ορισμένη ώρα στον τόπο της συνεδρίασης»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 15 παρ. 7α) ΚΟΔ) «Με απόφαση της ολομέλειας των ανώτατων δικαστηρίων […] α) ορίζεται ανά τριετία ένας δικαστικός λειτουργός ως εκπρόσωπος τύπου του οικείου δικαστηρίου ή της Γενικής Επιτροπείας»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: άρθρο 29 παρ. 1 ΚΟΔ) «Στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα υπάγεται:

α. η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,

β. η άσκηση της ποινικής δίωξης,

γ. η διεύθυνση της προανάκρισης,

δ. η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών αναφορικά με την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων,

ε. η υποβολή προτάσεων στα δικαστικά συμβούλια και τα δικαστήρια,

στ. η άσκηση των ενδίκων μέσων,

ζ. η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και η παροχή συνδρομής για την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων,

η. η εποπτεία και ο έλεγχος των σωφρονιστικών καταστημάτων,

θ. ο έκτακτος έλεγχος των συμβολαιογράφων, των φυλάκων μεταγραφών, υποθηκών, νηολογίων, κτηματολογίων, υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και των ληξιάρχων και των υπαλλήλων, επιμελητών και άμισθων δικαστικών επιμελητών, σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του, με οποιοδήποτε τρόπο, πληροφορία για παράβαση των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων που προβλέπονται από τον νόμο και από τις λοιπές κανονιστικές πράξεις ή εγκύκλιους που συνδέονται με την υπηρεσιακή κατάσταση ή την άσκηση του λειτουργήματός τους, καθώς και τη σύννομη κατάρτιση όλων των πράξεων ή εγγράφων που εκδίδουν,

ι. ό,τι άλλο ο νόμος ορίζει»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 29 παρ. 2 ΚΟΔ) «οι εισαγγελείς γνωμοδοτούν σε νομικά ζητήματα που δεν έχουν εισαχθεί στα δικαστήρια, όταν τους υποβάλλουν ερωτήματα που αντιμετωπίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους α) όσοι αναφέρονται στην περ. β της παρ. 5 του άρθρου 28 β) οι υπηρεσίες του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 3 παρ. 2 ΚΟΔ) «η κατανομή των οργανικών θέσεων […] των δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες γίνεται […] με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδονται αντιστοίχως κάθε δύο (2) έτη, τον μήνα Ιούνιο ή εκτάκτως σε περίπτωση αύξησης των θέσεων»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 4 παρ. 1 ΚΟΔ) «το τριμελές εφετείο (πολιτικό ή ποινικό) από πρόεδρο εφετών ή εφέτη και δύο (2) εφέτες»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 11 παρ. 3 ΚΟΔ) «Ο προϊστάμενος της γραμματείας δικαστικός υπάλληλος […] ιβ) συγκαλεί την υπηρεσιακή συνέλευση των δικαστικών υπαλλήλων»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 6 παρ. 1γ ΚΟΔ) «Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η συγκρότηση […] των εφετείων ανηλίκων […] Βορείου Αιγαίου […], ο δικαστής ο οποίος διευθύνει το εφετείο […] του Πειραιώς […] παραγγέλλει να μεταβούν από το εφετείο για τη σύνθεση δικασίμων όσοι εφέτες χρειάζονται»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 6 παρ. 1γ ΚΟΔ) «Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η συγκρότηση […] των εφετείων […] ο δικαστής που διευθύνει το εφετείο […] δύναται να παραγγέλλει να μεταβούν από το εφετείο για τη σύνθεση δικασίμων όσοι εφέτες χρειάζονται»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Απάντηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 6 παρ. 5 ΚΟΔ) «Αν προβλέπεται ότι η δίκη σε πολυμελές δικαστήριο διαρκεί πολύ χρόνο, δύναται να οριστεί και άλλος δικαστής, ως συμπαρεδρεύον μέλος του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη συγκρότηση του δικαστηρίου αυτού. Αν πρόκειται για το πολυμελές πρωτοδικείο ή το τριμελές πλημμελειοδικείο ή το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων ή το μικτό ορκωτό δικαστήριο, ως συμπαρεδρεύον μέλος ορίζεται δικαστής της γενικής επετηρίδας της περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 5108/2024 (Α’ 65). Ο δικαστής αυτός αναπληρώνει μέλος του δικαστηρίου στην περίπτωση κωλύματός του κατά τη διάρκεια της δίκης. Συμμετέχει στη διαδικασία, όχι όμως και στη διάσκεψη, εκτός αν υπήρξε αναπλήρωση. Αν κωλύεται ο πρόεδρος, προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους άλλους δικαστές και, αν πρόκειται για το πολυμελές πρωτοδικείο ή το τριμελές πλημμελειοδικείο ή το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, ο αρχαιότερος δικαστής της γενικής επετηρίδας της περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 5108/2024. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως και για τον εισαγγελέα του δικαστηρίου»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 10 παρ. 1α, 3 και 4 ΚΟΔ) «1) Τα όργανα που ασκούν γενικά ή ειδικά αστυνομικά καθήκοντα υποχρεώνονται α) να εκτελούν αμέσως και απροφασίστως τις παραγγελίες των δικαστικών αρχών και να παρέχουν τη βοήθειά τους σε αυτές […] 3) η υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων της περ. α και της παρ. 1 συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και τιμωρείται κατά το πειθαρχικό δίκαιο του σώματος στο οποίο ανήκει το όργανο 4) Ο εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου της υπηρεσίας του αστυνομικού οργάνου ενεργεί στις περιπτώσεις της παρ. 3 τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωση του αδικήματος και ασκεί την πειθαρχική δίωξη»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 12 παρ. 2 ΚΟΔ) «τα θερινά τμήματα αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 4 παρ. 4 ΚΟΔ) «στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά ο αρμόδιος εισαγγελέας»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 12 παρ. 3 ΚΟΔ) «κατά την περίοδο των θερινών τμημάτων συγκροτούνται ένα ή περισσότερα τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 6 παρ. 2β ΚΟΔ) «Αν η αδυναμία εμφανιστεί στο πρόσωπο του εισαγγελέα του δικαστηρίου, ο εισαγγελικός λειτουργός [..] παραγγέλλει να μεταβεί για την αναπλήρωσή του […] εισαγγελέας πρωτοδικών, αν πρόκειται για μικτό ορκωτό δικαστήριο»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 11 παρ. 6 ΚΟΔ) «Σε περίπτωση απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων, η διοίκηση της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης που έχει κηρύξει την απεργία, οφείλει να διαθέτει σε κάθε γραμματεία δικαστηρίου και εισαγγελίας τον απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων για την αντιμετώπιση εξαιρετικώς επειγουσών υποθέσεων»

Ενδεικτική απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, η ΕΣΔι είναι αρμόδια για την επιλογή, κατάρτιση και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, οι οποίοι πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δόκιμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για τη διαρκή επιμόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, για την εκπόνηση και εφαρμογή των ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης ή επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών που προέρχονται από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτες χώρες και για τις διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν.4871/2021.

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 39 παρ. 5 ΚΟΔ) «Οι εισηγητές και οι δόκιμοι εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας: α) Επικουρούν τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, τον Επίτροπο της Επικρατείας, τους αντεπιτρόπους της Επικρατείας και τους παρέδρους στο έργο τους, […]»

Ενδεικτική απάντηση: Δ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: : (άρθρο 27 παρ. 3 ΚΟΔ) «3. […] Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ορίζεται επίσης ο τρόπος κατανομής των αιτήσεων αναιρέσεως μεταξύ των ποινικών τμημάτων του δικαστηρίου.»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 27 παρ. 2 ΚΟΔ) «[…] Στην πλήρη Ολομέλεια υπάγονται: […] γ) οι περιπτώσεις που το τμήμα αρνείται την εφαρμογή νόμου ως αντισυνταγματικού […]»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 26 παρ. 2 ν.4938/2022 «Έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση, αντίγραφα ή αποσπάσματα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή: […] β) των εγγράφων της ποινικής διαδικασίας, όσοι και, όπως ορίζει το άρθρο 147 του ΚΠΔ» Άρθρο 147 ν.4620/2019&«Αντίγραφα των αποφάσεων, των ποινικών διαταγών, των διατάξεων, των πρακτικών, των βουλευμάτων, καθώς και κάθε εγγράφου της ποινικής διαδικασίας δίνονται μετά το τέλος της σε κάθε διάδικο της ποινικής δίκης, ενώ σε οποιονδήποτε άλλον που έχει έννομο συμφέρον δίνονται με αίτηση του και με έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου […]»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 18 παρ. 2 ν.4938/2022«Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τον εισαγγελέα που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τις ολομέλειες των οικείων εισαγγελιών […]»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 17 παρ. 6 ν.4938/2022 «6. […] Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι ως πρόεδροι και ως μέλη συμβουλίων όσοι: […] γ) έχουν κριθεί μη προακτέοι στον επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχουν»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 7 παρ. 1 Ν 4938/2022 «1. […] το τριμελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή του και από δύο (2) εφέτες»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 30 παρ. 3 Ν 4938/2022 «3. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ή έπαψε να υπηρετεί ο ανακριτής και δεν μπορεί άλλος ανακριτής να τον αναπληρώσει, το τριμελές συμβούλιο διεύθυνσης ή ο δικαστής που διευθύνει το πρωτοδικείο ορίζει ως ανακριτή έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας […]»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ Ν 4938/2022 «1. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η συγκρότηση: […] γ. των εφετείων, των εφετείων ανηλίκων και των μικτών ορκωτών εφετείων Δωδεκανήσου, Ναυπλίου, Λαμίας, Καλαμάτας, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Λάρισας, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ο δικαστής ο οποίος διευθύνει το εφετείο: γα) των Αθηνών για τα έξι (6) πρώτα, γβ) του Πειραιώς για τα τέσσερα (4) αμέσως επόμενα και γγ) της Θεσσαλονίκης για τα τέσσερα (4) αμέσως επόμενα και γδ) των Πατρών για το τελευταίο, παραγγέλλει να μεταβούν από το εφετείο για τη σύνθεση δικασίμων όσοι εφέτες χρειάζονται»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ Ν 4938/2022 «1. Τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια συγκροτούνται ως εξής: […] δ. το πολιτικό τριμελές εφετείο και το ποινικό εφετείο […] από πρόεδρο εφετών ή εφέτη και δύο (2) εφέτες» Άρθρο 8 παρ. 2 Ν 4938/2022 «2. Στις διασκέψεις του δικαστηρίου δεν μετέχει ο γραμματέας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία του»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης:: Άρθρο 11 παρ. 3 Ν 4938/2022 «3. Ο προϊστάμενος της γραμματείας, δικαστικός υπάλληλος: […] ε) συντάσσει, με ευθύνη δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση, τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα που απαιτεί ο νόμος για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών, […]»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 12 παρ. 1 Ν 4938/2022«1. Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους»

Ενδεικτική απάντηση: Δ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: : Άρθρο 10 παρ. 1 περ. β Ν 4938/2022 «1. Τα όργανα που ασκούν γενικά ή ειδικά αστυνομικά καθήκοντα υποχρεούνται: […] β) να διευκολύνουν τους δικηγόρους στην άσκηση του λειτουργήματός τους»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 4 παρ. 1β) Ν 4938/2022 «[…] β. το πολυμελές πρωτοδικείο ή τριμελές πλημμελειοδικείο, από πρόεδρο πρωτοδικών ή τον πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας της περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 5108/2024 (Α’ 65), που τον αναπληρώνει και δύο (2) πρωτοδίκες, από τους οποίους ο ένας δύναται να ανήκει στην ειδική επετηρίδα της περ. ε) του άρθρου 3, της παρ. 4 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 5108/2024 […]»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 4 παρ. 3 Ν 4938/2022 «3. […] Στις συνεδριάσεις των πολιτικών δικαστηρίων μπορεί, όπου ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), να παρίσταται ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος αναπτύσσει τη γνώμη του τελευταίος, εκτός αν είναι διάδικος […]» Άρθρο 94 παρ. 2 Ν 4938/2022 «2. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως νόμος ορίζει»

Ενδεικτική απάντηση: Δ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 13 παρ. 1 Ν 4938/2022«1.Στο αρχείο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας φυλάσσονται οι αποφάσεις, τα πρακτικά, τα βιβλία, οι δικογραφίες, τα πειστήρια και τα άλλα υπηρεσιακά έγγραφα σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. […]»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 22 παρ. 3 Ν 4938/2022«[…] Αν υπάρχει προσωρινή αντικειμενική αδυναμία πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του δικαστηρίου, ορίζεται, ύστερα από αίτηση του δικαστή που το διευθύνει, από τον Πρόεδρο Εφετών της οικείας εφετειακής περιφέρειας η αίθουσα άλλου δικαστηρίου για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο του οικείου ανώτατου δικαστηρίου. […]»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 30 παρ. 1 Ν 4938/2022«1.Ανακριτές στα πλημμελειοδικεία ορίζονται για μια τριετία πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες της γενικής επετηρίδας της περ. δ) του άρθρου 3 του ν.5108/2024 (Α’ 65), με απόφαση του οικείου τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή με πράξη του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και γνώμη του οικείου εισαγγελέα εφετών. […]»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 30 παρ. 1 Ν 4938/2022«Ανακριτές στα πλημμελειοδικεία ορίζονται για μια τριετία πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες της γενικής επετηρίδας της περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 5108/2024 (Α’ 65), με απόφαση του οικείου τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή με πράξη του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και γνώμη του οικείου εισαγγελέα εφετών. Με την ίδια διαδικασία, ορίζεται ο ανακριτής ανηλίκων του πλημμελειοδικείου και του εφετείου για θητεία δύο (2) ετών. Για την ανάθεση καθηκόντων ανακριτή συνεκτιμώνται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος στο ποινικό δίκαιο και η αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας και ιδίως της αγγλικής. Ειδικά στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς ως ανακριτές ορίζονται για μία τριετία πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες της γενικής επετηρίδας της περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 5108/2024 με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία αυτών ως παρέδρων πρωτοδικείου και, σε περίπτωση που δεν υπηρετούν πρωτοδίκες με την πιο πάνω υπηρεσία ή αυτοί που υπηρετούν δεν επαρκούν, ορίζονται ως ανακριτές οι κατά τον διορισμό αρχαιότεροι.[…]» Άρθρο 3 Ν.5108/2024&«[…] δ) Γενική επετηρίδα είναι ο πίνακας αρχαιότητας των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, πλην αυτών που περιλαμβάνονται στην ειδική επετηρίδα, […].

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 3 παρ. 2 Ν 4938/2022«2.Η κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή τους κίνηση, των δικαστικών λειτουργών με προεδρικό διάταγμα και των δικαστικών υπαλλήλων με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδονται αντιστοίχως κάθε δύο (2) έτη, τον μήνα Ιούνιο ή εκτάκτως σε περίπτωση αύξησης των θέσεων.[…]»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 11 παρ. 4 Ν 4938/2022«4.Αν δεν υπάρχει γραμματέας ή για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του στη διεύθυνση των υπηρεσιών της γραμματείας ορίζεται από τον δικαστή ή τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή τον εισαγγελέα που διευθύνει την εισαγγελία,[…]»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 33 περ. ι) Ν 4938/2022«Ο Γενικός Επίτροπος: […] ι) έχει τη γενική εποπτεία όλων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται τα διοικητικά δικαστήρια και μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επιμέλεια της ασφάλειας, της καθαριότητας και της εν γένει καταλληλότητάς τους, […]»