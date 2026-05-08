Συνολική αντιμετώπιση των ελλείψεων σε μέτρα ασφάλειας - προστασίας ζητούν οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Τη δέσμευση ότι από τη Δευτέρα 11 Μαΐου θα λειτουργήσουν οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας, που ήταν εδώ και καιρό ανενεργές, έλαβαν οι δικαστικοί υπάλληλοι, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με αφορμή την εισβολή του ένοπλου 89χρονου στο κτίριο στις 28 Απριλίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των δικαστικών υπαλλήλων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας χαιρετίζει τους συναδέλφους που δίνουν δυναμικό παρών στις μέχρι τώρα κινητοποιήσεις και καλεί σε κλιμάκωση του αγώνα!

Η δράση μας με επίκεντρο τη διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας – προστασίας για τους δικαστικούς υπαλλήλους και όλους όσους προσέρχονται – εργάζονται στις δικαστικές υπηρεσίες έφεραν ως πρώτο αποτέλεσμα τη δέσμευση ότι από τη Δευτέρα 11/5 θα λειτουργήσουν οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας που ήταν εδώ και καιρό ανενεργές.

Επομένως, οι κινητοποιήσεις με βάση και το κάλεσμα της ΟΔΥΕ και την ανάγκη για τη συνολική αντιμετώπιση των ελλείψεων σε μέτρα ασφάλειας - προστασίας, συνεχίζονται ως εξής:

- Δευτέρα 11/5 και Τρίτη 12/5: Δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09.00 – 11.00 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.

- Τετάρτη 13/5: Ο ΣΔΥΑ συμμετέχει δυναμικά στην 24ώρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία με προσυγκέντρωση μπροστά στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 10.00 (θα εκδοθεί αναλυτικότερη ανακοίνωση).

Σημείωση: Οι συνάδελφοι του Πρωτοδικείου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Υπηρεσιακή Συνέλευση θα γίνει στις 20/5 καθώς στις 13/5 θα συμμετέχουμε στην απεργία και δεν θα υπάρξει απαρτία.

- Δευτέρα 18/5: Έκτακτή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί με νέα ανακοίνωση.

Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν ισχύσουν στην πράξη οι δεσμεύσεις που αφορούν την ασφάλεια στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας, το ΔΣ του ΣΔΥΑ θα επανεξετάσει τη στάση του ως προς τη μορφή των κινητοποιήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας μας και της ζωής μας!