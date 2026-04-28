«Κάποιοι πρέπει να κάνουν καλά τη δουλειά τους» τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε υψηλούς τόνους η παρέμβαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδης για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς με δράστη τον 89χρονο.

Ο υπουργός μιλώντας στο Action 24 τόνισε ότι υπήρξαν κενά ασφαλείας. «Χρόνια φωνάζουμε και δεν ασχολείται κανείς. Κάποιοι πρέπει να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εγώ αναζητούσα όλη μέρα να γινόταν γρηγορότερα η σύλληψή του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di51y8vmu9mx?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Και συνέχισε ο υπουργός: «Ήταν σχιζοφρενής και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Μπήκε σε μια δημόσια υπηρεσία τραυμάτισε έναν άνθρωπο στο πόδι και πήγε με ένα ταξί στο Ειρηνοδικείο. Δεν φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες στην Ελλάδα και δεν υπάρχει λόγος σε μια χώρα τόσο ήσυχη να αλλάξει αυτό, αλλά μπήκε στο Ειρηνοδικείο και κακώς χωρίς κανέναν έλεγχο. Υπάρχουν και οι επικίνδυνοι άνθρωποι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di51up8xodeh?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

{https://exchange.glomex.com/video/v-di522bvkmah5?integrationId=40599v1wlakx6ykh}