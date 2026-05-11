Ο Μακρόν έκανε τζόκινγκ και ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μαραθωνίου… περπατούσε.

«Και ποιο είναι το όνομά σου;». Σίγουρα, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει χρόνια να δεχθεί αυτή την ερώτηση.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε νέους φίλους, όπως έγραψε σε ανάρτηση. Και όπως απαιτείται σε τέτοιες περιστάσεις, αναγκάστηκε να συστηθεί. Ο Εμανουέλ Μακρόν, που βρίσκεται στο Ναϊρόμπι, συναντήθηκε με τον δύο φορές «χρυσό» Ολυμπιονίκη του μαραθωνίου και πρώην κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, Έλιουντ Κιπτσόγκε.

Οι δυο τους επισκέφθηκαν σχολείο και όπως θα έπρεπε να περιμένει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Κενυάτης πρωταθλητής ήταν ο σταρ. Τα παιδιά φάνηκε να αναγνωρίζουν τον κάτοχο τεσσάρων μεταλλίων από Ολυμπιακούς αγώνες και τριών από Παγκόσμια πρωταθλήματα. Όταν τα ρώτησαν ποιος στεκόταν δίπλα του, μερικά απάντησαν «ο Εμανουέλ».

Αλλά φαίνεται πως αυτό δεν ήταν αρκετό. Σε βίντεο που ανάρτησαν τόσο ο Κιπτσόγκε, όσο και ο Μακρόν, ένα αγόρι πλησίασε τον ηγέτη της Γαλλίας για να τον ρωτήσει: «Και ποιο είναι το όνομά σου;». «Εμανουέλ είναι το όνομά μου», αποκρίθηκε εκείνος.

Λίγο μετά, ευδιάθετος ο Μακρόν, με τον Κιπτσόγκε δίπλα του, είπε στην κάμερα: «Κάναμε τζόκινγκ, εκείνος έπρεπε να περπατάει. Τώρα θα πάμε για τρέξιμο».

