Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (11/05) ο 82χρονος άνδρας που είχε δηλωθεί αγνοούμενος το πρωί της Κυριακής στην Κλένια Κορινθίας.

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή λίγο πιο έξω από την Κλένια, κοντά στην εκκλησία της Αγ.Αικατερίνης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει από την Κυριακή, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ, της 1ης ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου και εθελοντών.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 82χρονος έχασε τη ζωή του.

