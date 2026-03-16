Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το σοκ στις τιμές στα πρατήρια θα είναι μια βραχυπρόθεσμη οδύνη, ωστόσο η άνοδος των τιμών απειλεί να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο βαρίδι με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» για το πότε θα πέσουν οι τιμές της βενζίνης, ενώ η υπηρεσία πληροφοριών του ίδιου του του υπουργείου προβλέπει ότι η βενζίνη δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση πριν από το τέλος του 2027.

Αφού υποστήριξε ότι θα υπάρξει «μια περίοδος βραχυπρόθεσμης διαταραχής», ο Ράιτ δήλωσε στο «This Week» του ABC News ότι «στους πολέμους δεν υπάρχουν εγγυήσεις».

«Μπορώ να εγγυηθώ ότι η κατάσταση θα ήταν δραματικά χειρότερη χωρίς αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση για να αποδυναμωθεί το ιρανικό καθεστώς», φρόντισε να προσθέσει.

Ο Ράιτ είπε ότι ελπίζει οι τιμές να μην φτάσουν στο ανώτατο επίπεδο των 5 δολαρίων ανά γαλόνι που σημειώθηκε επί Μπάιντεν, αλλά ακόμη κι αν συμβεί αυτό, υποστήριξε ότι «τουλάχιστον αυτή η αύξηση στις τιμές της βενζίνης γίνεται για κάτι που θα αλλάξει για πάντα τη γεωπολιτική κατάσταση στον κόσμο».

Όταν ρωτήθηκε στο «Meet the Press» του NBC News αν οι Αμερικανοί πρέπει να προετοιμαστούν για πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι, όπως προειδοποίησε το Ιράν, ο Ράιτ απάντησε: «Δεν θα έδινα καμία προσοχή σε όσα λέει το Ιράν». Ωστόσο, ο Ράιτ αναγνώρισε ότι θα υπάρξουν «κάποιες αυξήσεις στις τιμές» μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως σημειώνει η Νταϊάν Σουόνκ της KPMG, θα χρειαστεί «αρκετός χρόνος» για να επανεκκινήσει η παραγωγή,ενώ ένα ασφάλιστρο κινδύνου θα παραμείνει ακόμη και μετά το άνοιγμα των στενών.

«Μπορεί οι τιμές να πέσουν, αλλά θα πέσουν από ένα υψηλότερο επίπεδο», είπε. «Και αυτό σημαίνει πως θα παραμείνου πολύ υψηλές οι τιμές που θα διαχέονται στην παγκόσμια αλλά και την αμερικανική οικονομία».