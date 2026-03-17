Ξεκινάει η κακοκαιρία από σήμερα ή οποία θα επεκταθεί κυρίως αύριο σε όλη τη χώρα και θα «δώσει» βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις ανέμους.

Κλέαρχος Μαρουσάκης και Χαρά Μάλεση κάνουν τις προγνώσεις τους για την κακοκαιρία και αναφέρουν πως αυτή θα ξεκινήσει από σήμερα και στην Αττική. Οι βροχές στην Αττική θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα ενώ από αύριο θα επεκταθούν και στην υπόλοιποι χώρα. Από σήμερα αλλά κυρίως αύριο θα σημειωθούν βροχές στην Αττική.

Αρχικά ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως στην Αττική, σήμερα θα είναι μία ημέρα με κατά τόπους επαναλαμβανόμενες συννεφιές και περιμένουμε από το βράδυ και σιγά σιγά να ξεκινήσουν βροχοπτώσεις, οι οποίες θα διατηρηθούν και αύριο. Μέτριο το βοριαδάκι και ο υδράργυρος 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 Χαρά Μάλεση ανέφερε πως στην Αττική θα υπάρχουν νεφώσεις που πολύ γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν κάποιες βροχές από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή πτώση και θα φτάσει τους 16 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν έως 4-5 μποφόρ.

Παρόμοια πρόγνωση για την Αττική και η ΕΜΥ όπου στο δελτίο καιρού τους αναφέρει πως στο λεκανοπέδιο θα υπάρξουν αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.