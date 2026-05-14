Τρία κρούσματα μηνιγγίτιδας αφορούν σε νέους που συνδέονται με κολλέγιο της περιοχής.

Συρροή κρουσμάτων μηνιγγίτιδας καταγράφηκε στην κομητεία Μπέρκσιρ στη Βρετανία, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του κι άλλοι δύο νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), τρία κρούσματα αφορούν σε νέους που συνδέονται με κολλέγιο της περιοχής. Ένα από αυτά αφορά σε μηνιγγίτιδα τύπου Β και αναμένονται τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων. Έχει ήδη ξεκινήσει η χορήγηση αντιβιωτικών για προληπτικούς λόγους σε ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα μηνιγγίτιδας.

Παθολόγος της περιοχής όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα ανέφερε ότι ο νέος που έχασε τη ζωή του ήταν φοιτητής στο κολλέγιο Χένλι και συμπλήρωσε πως οι υγειονομικές αρχές έχουν επικοινωνήσει με όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του.

Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας επισημαίνουν ότι η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μεταδίδεται μέσω στενής επαφής και ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός.

Τον Μάρτιο, μία άλλη επιδημία μηνιγγίτιδας στο Κεντ της Αγγλίας είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους από τα 27 συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα.