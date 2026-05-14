Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με το Reuters.

«Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα ηγηθείτε του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές και πως οι βουλευτές του και τα εργατικά συνδικάτα θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή μικροκομματικών αντιπαραθέσεων», αναφέρει ο Στρίτινγκ σε επιστολή που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X.

