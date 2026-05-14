Οι φήμες για Σαμαρά - που διαψεύδονται.

Με καχυποψία είδε η Ν.Δ. την ηχηρή παραίτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη, δύο 24ωρα πριν από την έναρξη του Συνεδρίου.

Η πρώην Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας δεν παραιτήθηκε απλώς από Τομεάρχης αλλά και από απλό μέλος της Ν.Δ. αφήνοντας σοβαρές αιχμές για την λειτουργία του κόμματος. Οι πρώτες διαρροές από την κυβέρνηση κάνουν λόγο για αποχώρηση, που οφείλεται «καθαρά σε προσωπικούς λόγους».

Με την ανάρτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη, πάντως, να μην επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο σενάριο. Οι υποψίες της Ν.Δ. τώρα στρέφονται στον Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, στελέχη της Ν.Δ. που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα επιμένουν ότι δεν υπήρξε δική του παρότρυνση.

Ίδωμεν...

Λ.Ι.