Σε κλοιό γενικευμένης κακοκαιρίας η χώρα την Κυριακή, η πρόγνωση της Χριστίνας Σούζη για ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους.

Σε τροχιά κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα καθώς το Σάββατο οι βροχές θα μονοπωλήσουν το καιρικό σκηνικό με διαλείμματα. Ο Φλεβάρης θα μας κάνει ποδαρικό με ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας που όπως προβλέπει η Χριστίνα Σούζη θα «σφυροκοπήσει» τις περισσότερες περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με τους ανέμους να φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Το βράδυ της Κυριακής η κακοκαιρία θα φτάσει στην Αττική όπου αναμένονται ισχυρά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την μετεωρόλογο του ΣΚΑΙ πρόκειται για μια κακοκαιρία οργανωμένη, με έντονες βροχές, χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και ισχυρούς ανέμους, που θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής. Η πρώτη μέρα του Φλεβάρη αναμένεται να μας «ταλαιπωρήσεο» με έντονα φαινόμενα καθόλη τη διάρκεια της μέρας, τα οποία μέχρι το βράδυ της Κυριακής θα έρθουν με αυξημένη ένταση και στο Λεκανοπέδιο.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία: Μέρα ορόσημο η Κυριακή - Τι θα γίνει στην Αττική

Την Κυριακή αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάνουν μέχρι 6 μποφόρ, ενώ από το βράδυ το βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει την Ελλάδα θα ενισχύσει τους ανέμους στα 7 μποφόρ και τη νύχτα έως 8-9 μποφόρ, με πιθανές ακόμα ισχυρότερες ριπές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 16–17°C στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και στους 18–19°C στη νότια χώρα. Το βαρομετρικό χαμηλό θα φτάσει στην Αττική μέχρι το βράδυ, συνοδευόμενο από έντονες βροχές και χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Την Δευτέρα η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με βροχές στα ανατολικά και νότια και χιόνια στα ορεινά, βορειοανατολικά και ημιορεινά, ενώ βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν καθώς το βαρομετρικό χαμηλό μετακινείται προς τα ανατολικά. Στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία θα πέσει στους 10–11°C, στην Αττική θα φτάσει τους 15°C, ενώ στα νότια θα παραμείνει σχετικά υψηλή, γύρω στους 18–19°C.

Ειδικότερα στην πρόγνωση της ανέφερε «από απόψε τη νύχτα υπάρχει ενδεχόμενο για βροχή στην Αττική με τα φαινόμενα να συνεχίζονται μέχρι αύριο το μεσημέρι το αργότερο. Οι βροχές όμως δεν θα είναι κάτι σπουδαίο. Η θερμοκρασία στα μείνει στα ίδια επίπεδα που είμαστε και σήμερα. Το βράδυ αναμένονται επίσης βροχές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Αύριο θα έχουμε βροχές στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο όμως από το βράδυ στην Δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στο Ιόνιο τη νύχτα θα εκδηλωθούν καταιγίδες που σιγα σιγα θα αρχίσουν να γίνονται έντονες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Κυριακή θα έχουμε κακοκαιρία. Επίσης θα έχουμε δυτικούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ με την θερμοκρασία στους 16 -17 και 18 με 19 στην νότια Ελλάδα. Από το βράδυ του Σαββάτου έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό καλά σχηματισμένο που θα μας επηρεάσει σημαντικά. Θα ενισχυθούν οι άνεμοι στα 7 μποφόρ και τη νύχτα θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο φτάνοντας τα 8 και ενδεχομένως μέχρι και τα 9 Μποφόρ.

Ο Φεβρουάριος μπαίνει την Κυριακή με βροχές, πολλές βροχές και χιόνια στα ορεινά. Αρχικά στην Δυτική Ελλάδα και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα ανατολικά και ηπειρωτικά. Θα έχουμε έντονες βροχές στα βόρεια και ανατολικά για να εξασθενήσουν λίγο το βράδυ. Χιόνια στα βόρεια και ημιορεινά. Επ΄σιης την Κυριακή θα το βαρομετρικό χαμηλό θα έχει και ενισχυμένους ανέμους μέχρι και τα 9 Μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται και πιο ισχυρές ριπές. Είναι μια κακοκαιρία οργανωμένη που έρχεται πάνω από τη χώρα. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής θα έχει φτάσει στην Αττική. Επίσης θα πεσει η θερμοκρασία στη κεντρική και βόρεια Ελλάδα, λίγο θα πέσει και στα νότια αλλά κυρίως στα Βόρεια που θα έχουμε 10 και 11 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα είναι στους 15 βαθμούς. Την Δευτέρα θα έχουμε βροχές στα ανατολικά και τα νότια, χιόνια στα ορεινά, βόρειοανατολικά και βορειο βορειοανατολικά ημιορεινά αλλά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν καθώς το βαρομετρικό περνάει στα ανατολικά.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1s7iyvnqnl?integrationId=40599y14juihe6ly}