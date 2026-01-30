Νέα κακοκαιρία προσεχώς κυρίως για Σάββατο και Κυριακή με έντονες βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Για την κακοκαιρία που αναμένεται να έρθει από τα ξημερώματα της Κυριακής και θα πλήξει πολλές περιοχές της χώρας μίλησαν οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης και Δημήτρης Παπαϊωάννου.

Ο μετεωρολόγος του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου ανέφερε πως έρχονται συνεχόμενες κακοκαιρίες και οι οποίες δημιουργούν προβλήματα. Από τον Νοέμβριο έχει πέσει πολύ περισσότερο νερό από ότι συνήθως. Αυτό ισχύει και για την Αττική. Μάλιστα όπως είπε, όσον αφορά την Αττική, το τρίμηνο Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Ιανουάριος είναι μέσα στα 5 πιο βροχερά 3μηνα από το 1901».

Αυτή η κακοκαιρία φεύγει και περιορίζεται στο ανατολικό Αιγαίο χωρίς όμως μεγάλη ένταση, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή περιμένουμε νέα κακοκαιρία. Οι βροχές το Σάββατο θα εντοπίζονται στο ανατολικό Αιγαίο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και λιγότερες θα είναι οι βροχές σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο. Προς την Κυριακή η κακοκαιρία θα είναι πιο έντονη από αυτή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα πέσει κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα ενώ χιόνια θα πέσουν ακόμα και σε πεδινά τμήματα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα την Κυριακή, σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου θα είναι στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στην νοτιοανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής όπου τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι το πρωί ωστόσο, θα βρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στο ανατολικό Αιγαίο και στην νότια Κρήτη, σε Θεσσαλία και Κυκλάδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1nfznwmlup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με την σειρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως η Κυριακή, θέλει μεγάλη προσοχή για τον νομό Αττικής, καθώς θα μας έρθουν σημαντικά κύματα βροχοπτώσεων αλλά και καταιγίδων. Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 8 έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Δείχνουμε λοιπόν σήμερα προσοχή στους ανέμους και στις βροχές.

Από τα δυτικά και προς τα ανατολικά σιγά σιγά από το Σάββατο θα αρχίσει να μας προσεγγίζει αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο εμφανίζει πολύ χαμηλή βαρομετρική πίεση στο κέντρο του - βαθύ βαρομετρικό χαμηλό -το οποίο παρουσιάζει μία πολύ καλή οργάνωση με αποτέλεσμα να δώσει και πολύ δυνατούς ανέμους, ταυτόχρονα κουβαλάει και μεγάλο όγκο νερού.

Είναι πολύ πιθανό να βγει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων την Κυριακή, το οποίο είναι πολύ πιθανό να έχει κόκκινο χρώμα, και έτσι θα βρεθούμε στην ανώτατη βαθμίδα επικινδυνότητας.

Σε γενική προσέγγιση και εικόνα, πρόκειται για ένα αρκετά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

Οι περιοχές οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν είναι:

η δυτική χώρα (νησιά Ιονίου Πελάγους)

η δυτική Πελοπόννησος

το σύνολο της Θεσσαλίας, μέσα είναι και η Αττική

η Εύβοια

οι Κυκλάδες

η Κρήτη

τα Δωδεκάνησα

η Χαλκιδική αλλά και τα βορειοανατολικά τμήματα

οι Σποράδες

Το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας θα απασχοληθεί από αυτήν την κακοκαιρία, η οποία είναι σε θέση να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές γεωγραφικές εκτάσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1oirh5k429?integrationId=40599y14juihe6ly}