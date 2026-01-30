Σαρανταοχτάωρη κακοκαιρία έρχεται στην χώρα μας και θα σημειωθούν βροχές και έντονες καταιγίδες. Σφοδρές καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική.

Σφοδρή κακοκαιρία θα σαρώσει τη χώρα από από το βράδυ του Σαββάτου. Η κακοκαιρία αρχικά θα χτυπήσει την δυτική Ελλάδα και μέσα στην Κυριακή θα πλήξει και την Αττική με πολύ έντονα φαινόμενα, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη κακοκαιρία μπορεί να μην έχει την δυναμική της προηγούμενης όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα μεταξύ άλλων και στην Άνω Γλυφάδα ωστόσο, τα ήδη κορεσμένα εδάφη σε πολλές περιοχές αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών.

Κολυδάς: Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία στην Αθήνα

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, “βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη χώρα από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Όσον αφορά στην Αθήνα, διαβάζοντας το “πακέτο” υετού που κορυφώνεται την Κυριακή προκύπτει μέση/αναμενόμενη 24ωρη βροχόπτωση ~30 mm με απολύτως μέγιστη 24ωρη (max member – “ταβάνι” από το διάγραμμα τα 60–65 mm/24ωρο.

Η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά

«Ένα βαθύ βαρομετικό χαμηλό θα μας επηρεάσει από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το σύστημα παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα πεδία συνεχούς υετού, και ενεργή αλληλεπίδραση με ανώτερη διαταραχή. Η επισήμανση ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά αναφέρεται ήδη στην γενική πρόγνωση της ΕΜΥ .

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα και διαβάζοντας το “πακέτο” υετού που κορυφώνεται την Κυριακή προκύπτει μέση/αναμενόμενη 24ωρη βροχόπτωση ~30 mm με απολύτως μέγιστη 24ωρη (max member – “ταβάνι” από το διάγραμμα τα 60–65 mm/24ωρο . Σημειώνουμε οτι το μετεώγραμμα αφορά μονο ένα σημείο και ενδέχεται σε άλλες περιοχές να υπάρχουν αποκλισεις λόγω τοπογραφίας ή άλλων παραγόντων. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των επισήμων φορέων».

Δημήτρης Παπαϊωάννου: Έντονα φαινόμενα στην Αττική

Ο μετεωρολόγος του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου ανέφερε πως έρχονται συνεχόμενες κακοκαιρίες και οι οποίες δημιουργούν προβλήματα. Από τον Νοέμβριο έχει πέσει πολύ περισσότερο νερό από ότι συνήθως. Αυτό ισχύει και για την Αττική. Μάλιστα όπως είπε, όσον αφορά την Αττική, το τρίμηνο Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Ιανουάριος είναι μέσα στα 5 πιο βροχερά 3μηνα από το 1901».

Αυτή η κακοκαιρία φεύγει και περιορίζεται στο ανατολικό Αιγαίο χωρίς όμως μεγάλη ένταση, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή περιμένουμε νέα κακοκαιρία. Οι βροχές το Σάββατο θα εντοπίζονται στο ανατολικό Αιγαίο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και λιγότερες θα είναι οι βροχές σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο. Προς την Κυριακή η κακοκαιρία θα είναι πιο έντονη από αυτή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα πέσει κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα ενώ χιόνια θα πέσουν ακόμα και σε πεδινά τμήματα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα την Κυριακή, σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου θα είναι στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στην νοτιοανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής όπου τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι το πρωί ωστόσο, θα βρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στο ανατολικό Αιγαίο και στην νότια Κρήτη, σε Θεσσαλία και Κυκλάδες.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το πιο ισχυρό κύμα αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου έως το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, πολύ βαθύ και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα πανελλαδικώς, τα οποία θα έχουν ένταση, διάρκεια και θα είναι εκτεταμένα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας θα συνεχίσει να βρίσκεται η χώρα μας και τα επόμενα 24ωρα με πιο σημαντική αυτή που αναμένεται από Σάββατο απόγευμα και μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και για την οποία σημειώνουμε τα παρακάτω:

1. Πολύ βαθύ και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει αυτή την κακοκαιρία

Αυτό σημαίνει ότι τα φαινόμενα θα εμφανίζουν ένταση, διάρκεια και θα είναι εκτεταμένα.

Ταυτόχρονα η μεγάλη διαφορά πίεσης θα προκαλέσει θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους σε ξηρά και θάλασσα.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε υψηλό - επικίνδυνο κυματισμό στις θάλασσές μας.

2. Φαινόμενα όπως το χαλάζι, οι υδροστρόβιλοι - ανεμοστρόβιλοι, βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα, αλλά και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανιστούν.

3. Απομακρυνόμενη αυτή η κακοκαιρία ανατολικότερα θα αναγκάσει πολικές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα, επομένως είναι αρκετά πιθανό εκτός από τα πολλά νερά αυτή η κακοκαιρία να φέρει και πολλά χιόνια και όχι μόνο στα βουνά μας.

4. Φυσιολογική - αναμενόμενη κακοκαιρία για την εποχή που βρισκόμαστε και για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη όπου όπως και σε κάθε κακοκαιρία έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.

Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί χάρτες από τα προγνωστικά μας συστήματα που αναφέρονται στη βροχόπτωση και τον άνεμο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επειδή με τα ονόματα που δίνονται στις κακοκαιρίες από την κάθε χώρα επικρατεί μεγάλη σύγχυση και ακούγοντας ένα όνομα κακοκαιρίας που επηρέασε μια περιοχή της Ευρώπης βγαίνουν συμπεράσματα που μόνο πανικό προκαλούν, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι κακοκαιρίες δεν είναι σαν τα τρένα που περνάνε και το ίδιο τρένο θα μας έρθει και στην επόμενη στάση, αλλά τροποποιούνται στον χώρο και τον χρόνο. Με άλλα λόγια εξασθενούν, ενισχύονται, διαλύονται και πιθανόν να δημιουργούνται νέες κτλ.

Αυτά είναι δυστυχώς τα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείς μια μεθοδολογία για την οποία οι αποδέκτες δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτή τη λογική.

Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!

