Ένα από τα πρόσωπα που έχουν εμπλακεί στη χιονοστοιβάδα των προγραμμάτων κατάρτισης και τη διασπάθιση των κονδυλίων του Υπουργείου Εργασίας είναι η πάλαι ποτέ «ισόβια» γενική γραμματέας κα Άννα Στρατινάκη.

Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από το ρεπορτάζ, η κα Στρατινάκη και ο σύντροφός της, Ανδρέας Γεωργίου, είναι πλέον αντιμέτωποι με κακούργημα για αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων ευρώ που συνδέονται με την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μία «λεπτομέρεια» διόλου ήσσονος σημασίας: Η κα Στρατινάκη, για λόγους που η ίδια ίσως να γνωρίζει και σε κάθε περίπτωση θα μας απασχολήσουν το προσεχές διάστημα, ήταν μεταξύ των στόχων του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Και μία εύλογη απορία: Γιατί τέτοια πρεμούρα από 4 «ιδιώτες» που καταδικάστηκαν πρωτόδικα για το Predator για μια ΓΓ του Υπουργείου Εργασίας; Μήπως με τα νέα δεδομένα του «πάρτι» με τα κονδύλια κατάρτισης εξάγεται το συμπέρασμα πως κάποιοι ήθελαν να γνωρίζουν τα πάντα, όχι για διαφάνεια αλλά για αλλότριους λόγους;

