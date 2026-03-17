Φαίνεται πως κλειδώνει ο άστατος καιρός και στις παρελάσεις για την 25η Μαρτίου.

Από σήμερα αναμένεται να αλλάξει ο καιρός καθώς θα φτάσει στη χώρα μας μία κακοκαιρία που θα φέρει από αύριο κυρίως πολλές βροχές, χιόνια στα ορείνα και θυελλώδεις ανέμους. Μάλιστα, η θερμοκρασία θα πέσει 5-6 βαθμούς και θα «θυμίσει» χειμώνα.

Η αλλαγή αυτή του καιρού δεν θα είναι η μόνη καθώς η κακοκαιρία αυτή θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές τις χώρας, με το κρύο όμως να παραμένει ενώ από την αρχή της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος του OPEN, κάνει λόγο για δύο κύματα κακοκαιρίας. Όπως τονίζει, τα δύο κύματα κακοκαιρίας θα είναι μέχρι την Παρασκευή, βελτιώνεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο μας μένει το κρύο και από Δευτέρα - Τρίτη νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα δώσει πιο υψηλές θερμοκρασίες αλλά και πάλι αρκετές βροχές επηρεάζοντας και την Τετάρτη που θα είναι η εθνική μας εορτή.

Και καταλήγει «Επομένως όπως όλα δείχνουν οι παρελάσεις θα γίνουν με άστατες καιρικές συνθήκες»

