Aναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026. Συνολικά δόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και από την εκκαθάριση προέκυψε βεβαίωση φόρου σε 6.171.359 φορολογουμένους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2.297.019.848,39 ευρώ.

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης την 31η/3/2026.

Η πληρωμή πραγματοποιείται:

1. με IRIS ή κάρτα μέσω:

Της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών, με χρήση κωδικών TAXISnet,

Του myAADEapp, στην επιλογή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές, Πληρωμές > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών.

2. με Web banking, με χρήση της Ταυτότητας Οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

Πώς βρίσκετε το εκκαθαριστικό για τον ΕΝΦΙΑ 2026

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να βρουν και να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026. Αυτό που έχουν να κάνουν είναι να ακολουθήσουν τη διαδρομή «Εφαρμογές» και να κάνουν κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς εφαρμογές».

Από εκεί και μετά πρέπει να κάνουν κλικ στην ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Θα χρειαστούν στη συνέχεια τους κωδικούς TaxisΝet, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να επιλέγουν το έτος 2026 και να ανοίγουν το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026, προκειμένου να δουν τι ποσό θα πληρώσουν. Για να το εκτυπώσουν, κάνουν κλικ στο κάτω μέρος του μενού, επιλέγοντας: «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2025 (σε αρχείο.pdf)».

Η διαγραφή του ΕΝΦΙΑ είναι εφικτή όταν τεκμηριώνεται «πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κοινοπραξία αμφισβήτησε χρεώσεις για την περίοδο 2014-2019, υποστηρίζοντας ότι ακίνητα που είχαν δηλωθεί λανθασμένα στην περιουσιακή της κατάσταση δεν της ανήκαν ποτέ πραγματικά, αλλά ανήκαν στους κληρονόμους που τη συγκρότησαν. Η φορολογική διοίκηση δέχθηκε τελικά τη διαγραφή του φόρου για τα έτη 2018 και 2019, καθώς αποδείχθηκε ότι τα ακίνητα είχαν ήδη πωληθεί με συμβολαιογραφική πράξη και δεν υπήρχε πλέον εμπράγματο δικαίωμα. Ωστόσο, η διαγραφή αυτή έχει ένα αυστηρό «τείχος»: την παραγραφή. Για τα έτη 2014 έως 2017, η προσφυγή απορρίφθηκε, παρόλο που η ουσία της υπόθεσης ήταν η ίδια. Ο λόγος ήταν ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, μετά την παρέλευση των νόμιμων προθεσμιών. Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο μάθημα για όλους τους ιδιοκτήτες, ότι, δηλαδή, η διαγραφή του φόρου λόγω λανθασμένης εγγραφής ή απώλειας κυριότητας δεν είναι μια αέναη δυνατότητα. Αν ο φορολογούμενος δεν κινηθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών για να διορθώσει την εικόνα του Ε9, η Διοίκηση «κλειδώνει» τις χρεώσεις, ακόμα κι αν αυτές βασίζονται σε λανθασμένα στοιχεία.

Συνεπώς, η διαγραφή του ΕΝΦΙΑ το 2026 αφορά όσους εντοπίσουν λάθη και προχωρήσουν σε διορθώσεις πριν ο χρόνος παραγράψει το δικαίωμά τους. Η περίπτωση της κοινοπραξίας δείχνει ότι η δικαίωση έρχεται μόνο για τα «ανοιχτά» φορολογικά έτη, όπου μπορεί να αποδειχθεί ότι ο φόρος επιβλήθηκε επί ανύπαρκτης ή ήδη μεταβιβασμένης περιουσίας.