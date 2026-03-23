Παράλληλα προβλέπονται και άλλες φορολογικές και οικονομικές ρυθμίσεις.

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επεκτείνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, με την απαλλαγή να ισχύει πλέον και για τα έτη 2026 και 2027.

Η ρύθμιση αφορά περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και κατολισθήσεις τα προηγούμενα χρόνια, ενώ παράλληλα προβλέπονται και άλλες φορολογικές και οικονομικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση και δωρεές εξοπλισμού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα αυτοψίας και επανελέγχου των κτιρίων.

Η απαλλαγή επεκτείνεται επίσης σε ακίνητα περιοχών που επλήγησαν από άλλες φυσικές καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια, όπως οι πυρκαγιές στην Εύβοια το 2021, οι σεισμοί σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία, οι σεισμοί στην Κρήτη το 2021, καθώς και οι περιοχές της Σάμου, Ικαρίας και Χίου που επλήγησαν από τον σεισμό και τις πλημμύρες του 2020.

Παράλληλα, προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2025, 2026 και 2027 και για ακίνητα στον Δήμο Σουφλίου, ενώ εισάγεται και μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για το 2026 για φυσικά πρόσωπα που έχουν κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με εξαίρεση την Αττική, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν την αξία της κατοικίας.

Η τροπολογία περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων ηλεκτροκίνησης μέσω ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών, των λεγόμενων escrow accounts, οι οποίοι θα μπορούν να ανοίγονται σε τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη διαχείριση των επιδοτήσεων αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων. Οι τόκοι που προκύπτουν από τα ποσά που παραμένουν στους λογαριασμούς αυτούς θα επιστρέφονται στο Δημόσιο και δεν θα θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα για τους δικαιούχους.

Επιπλέον, προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές για σύμβαση δωρεάς που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής για τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η σύμβαση και οι σχετικές προμήθειες εξοπλισμού απαλλάσσονται από φόρους, τέλη και ΦΠΑ, ενώ οι δαπάνες των εταιρειών που συμμετέχουν στη δωρεά εκπίπτουν φορολογικά ως επιχειρηματικές δαπάνες.