Με αίτημά της η ΔΟΕ ζητά να θεσπιστεί καθεστώς απαλλαγής από τα διόδια για όσους μετακινούνται καθημερινά προς τα σχολεία, αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.

Την απαλλαγή από την καταβολή διοδίων για τις καθημερινές μετακινήσεις τους προς και από την εργασία ζητούν οι εκπαιδευτικοί, αναδεικνύοντας τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική επιστολή, οι εκπαιδευτικοί έχουν υποστεί έντονες οικονομικές πιέσεις τα τελευταία χρόνια, με χαμηλούς μισθούς και αυξημένο κόστος ζωής. Η ακρίβεια σε βασικά αγαθά, η αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα, αλλά και τα υψηλά ενοίκια, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για την καθημερινότητά τους.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό είναι το κόστος μετακίνησης για όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Η καθημερινή διέλευση από διόδια μεταφράζεται σε σημαντικό μηνιαίο έξοδο, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά τα 300 ευρώ. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών παραμένουν χαμηλές, με τους νεοδιόριστους να λαμβάνουν περίπου 818 ευρώ μηνιαίως και τους υπόλοιπους να κινούνται κοντά στα 1.000 ευρώ, χωρίς επιπλέον μισθούς (13ο και 14ο). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις αυξημένες υποχρεώσεις, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Με βάση τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί ζητούν να θεσπιστεί καθεστώς απαλλαγής από τα διόδια για όσους μετακινούνται καθημερινά προς τα σχολεία, αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης σημειώνει ότι «Έχουμε προχωρήσει σε μια σημαντική πρωτοβουλία για το ζήτημα της μετακίνησης των συναδέλφων/ισσών και τη διεκδίκηση ατελούς διέλευσης από τα διόδια. Ο πίνακας που δημοσιεύσαμε αναδεικνύει το πραγματικό μέγεθος του κόστους που επιβαρύνει τους εκπαιδευτικούς. Αντίστοιχο θέμα υπάρχει και εκπαιδευτικούς που μετακινούνται καθημερινά και με άλλα μέσα όπως το φερυ Σαλαμίνα - Πειραιά. Θα ακολουθήσουν άμεσα ενέργειες για την προώθηση και τη στήριξη του δίκαιου αυτού αιτήματος.»

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Οι εκπαιδευτικοί, όπως και το σύνολο των εργαζομένων, έχουμε δεχτεί τα τελευταία 16 χρόνια, με την εφαρμογή των μνημονίων ή/και με την προσχηματική επίκλησή τους, ανελέητη επίθεση κατά των εισοδημάτων και των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας. Σχεδόν μηδενικές αυξήσεις και δραστικές περικοπές είναι το σκηνικό που έχει κυριαρχήσει, ακόμη και μετά την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια.Η ακρίβεια εκτινάσσει τις τιμές όλων των προϊόντων στα ύψη. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο, στο ψωμί, στα ενοίκια και στα είδη πρώτης ανάγκης.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή (όπως είχε συμβεί και με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία) βλέπουμε το κόστος των καυσίμων και της καθημερινής μετακίνησης να έχει εκτοξευθεί, ενώ τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός αποτελούν πραγματικά κοροϊδία.Με τους μισθούς των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να ανέρχονται στα 818 ευρώ το μήνα, ενώ των υπόλοιπων εκπαιδευτικών να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ, χωρίς να δικαιούνται 13ο και 14ο μισθό, η οικονομική πίεση που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί είναι τεράστια. Οι κρατήσεις και οι άλλες οικονομικές υποχρεώσεις αφήνουν ελάχιστο περιθώριο για αξιοπρεπή διαβίωση, ιδίως όταν πρέπει να καλυφθούν τα έξοδα στέγασης και μετακίνησης.

Εν έτει 2026, το ετήσιο εισόδημα του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι μικρότερο από αυτό του ανειδίκευτου εργάτη στον ιδιωτικό τομέα. Ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί στο ελληνικό δημόσιο σχολείο είναι ο χειρότερα αμειβόμενος, συγκριτικά με συναδέλφους του στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Από την άλλη, η διέλευση των διοδίων είναι σχεδόν καθημερινή για πολλούς συναδέλφους μας και αποτελεί ένα σεβαστό μηνιαίο έξοδο, που τους κοστίζει αρκετά ακριβά. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα παραπάνω, το μεγάλο κόστος διαβίωσης και τη δυσαναλογία του μισθού που λαμβάνει σήμερα ένας μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που αναγκάζεται να εργάζεται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του, ζητάμε να μην πληρώνουν διόδια όσοι εκπαιδευτικοί μετακινούνται προς τα σχολεία τις ημέρες λειτουργίας τους, όπως συμβαίνει και με άλλους εργαζόμενους.

Καλούμε την κυβέρνηση, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., καθώς και το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εκδοθεί δελτίο ατελούς διέλευσης από τα διόδια άμεσα.Για τη διεκδίκηση του παραπάνω αιτήματος, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα προγραμματίσει άμεση παρέμβαση στα συναρμόδια Υπουργεία και θα το εντάξει στο συνολικό πλαίσιο των οικονομικών διεκδικήσεων του κλάδου.