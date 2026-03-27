Τι προβλέπει το σχολικό ημερολόγιο για τις πασχαλινές διακοπές - Οι ημερομηνίες με κλειστά σχολεία.

Αντίστροφα μετρούν μαθητές και εκπαιδευτικοί για τις διακοπές του Πάσχα 2026, καθώς απομένουν λίγες ημέρες μέχρι το κλείσιμο των σχολείων για τη μεγαλύτερη ανοιξιάτικη ανάπαυλα. Σύμφωνα με το ισχύον σχολικό πρόγραμμα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για περίπου δύο εβδομάδες ήτοι 16 μέρες προσφέροντας μια σημαντική «ανάσα» ξεκούρασης πριν την τελική ευθεία της σχολικής χρονιάς.

Μετά την επιστροφή από τις πασχαλινές διακοπές στα θρανία οι μαθητές μπαίνουν στην τελική φάση της χρονιάς ενώ οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας προετοιμάζονται για τις εξετάσεις ενώ οι υποψήφιοι της Γ Λυκείου για τις Πανελλήνιες 2026. Το διάστημα των διακοπών αποτελεί ευκαιρία τόσο για ξεκούραση όσο και για επανάληψη, ειδικά για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026 και πότε ανοίγουν πάλι

Το Πάσχα 2026 «πέφτει» την Κυριακή 12 Απριλίου, με αποτέλεσμα η Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινά τη Δευτέρα 6 Απριλίου. Όπως προβλέπεται κάθε χρόνο, τα σχολεία δεν λειτουργούν κατά τη διάρκειά της. Οι διακοπές περιλαμβάνουν τη Μεγάλη Εβδομάδα και την εβδομάδα μετά το Πάσχα, όπως προβλέπεται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και για την Δευτεροβάθμια τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Απριλίου. Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Η εξαίρεση για τα μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Σε αντίθεση με τα σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών ακολουθούν διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι πασχαλινές διακοπές τους ξεκινούν από τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, και ολοκληρώνονται την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου. Παρόλα αυτά, αρκετές εκπαιδευτικές δομές επιλέγουν να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους στις διακοπές των σχολείων, ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός μαθητών και οικογενειών.