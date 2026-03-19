Από τους ήρωες της ΕΟΚΑ στη δύναμη της φιλαναγνωσίας, «κλείδωσε» το διήμερο δράσεων στα σχολεία παραμονές των πασχαλινών διακοπών, τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές.

Φτάσαμε αισίως στα μέσα Μαρτίου με τον Απρίλιο να φέρνει στα αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων το πρώτο διήμερο καθώς σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΑ τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας καλούνται να συμμετάσχουν σε δράσεις ιστορικής μνήμης και προαγωγής της φιλαναγνωσίας.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 1η και την Πέμπτη 2α Απριλίου οι σχολικές μονάδες καλούνται να προσαρμόσουν μέρος του ωρολογίου προγράμματος, δίνοντας χώρο σε δράσεις με εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου, οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων θα αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες σε εκδηλώσεις για την 71η επέτειο από την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Κυπρίων Αγωνιστών (1955-1959). Οι δράσεις περιλαμβάνουν ομιλίες, προβολές και ιστορικές αναφορές, με έμφαση στα «Φυλακισμένα Μνήματα» και στις μορφές που σημάδεψαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Στόχος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με μια σημαντική πτυχή της σύγχρονης ελληνικής και κυπριακής ιστορίας, κατανοώντας τη σημασία της ελευθερίας, της ταυτότητας και της εθνικής μνήμης. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και θα τηρηθεί κανονικά παρουσιολόγιο, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί χωρίς αλλαγές. Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 2 Απριλίου, τα σχολεία σε όλη τη χώρα συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να εντάξουν δημιουργικές δραστηριότητες μέσα στο μάθημα, όπως αναγνώσεις βιβλίων, παρουσιάσεις, συζητήσεις και δράσεις δημιουργικής γραφής. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πιο βιωματικές δράσεις, όπως αφηγήσεις παραμυθιών, θεατρικές αναπαραστάσεις ή μικρές εκθέσεις βιβλίου. Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Το διήμερο αυτό αναδεικνύει δύο βασικούς άξονες της εκπαίδευσης που αφορούν αφενός τη διατήρηση της ιστορικής συνείδησης αφετέρου την καλλιέργεια της αγάπης για το βιβλίο. Μέσα από την επαφή με την ιστορία, οι μαθητές αποκτούν γνώση και κριτική σκέψη, ενώ μέσω της φιλαναγνωσίας ενισχύουν τη φαντασία, την έκφραση και τη δημιουργικότητά τους. Έτσι, το σχολείο δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά λειτουργεί ως χώρος ουσιαστικής παιδείας και διαμόρφωσης ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Το διήμερο δράσεων δίνει σκυτάλη σε κλειστά σχολεία για μισό μήνα λόγω Πάσχα 2026

Το διήμερο δράσεων στα σχολεία λειτουργεί ουσιαστικά ως «προθέρμανση» πριν από τη μεγάλη πασχαλινή ανάπαυλα των 16 ημερών άνευ μαθημάτων και σχολικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, το τελευταίο κουδούνι στα σχολεία πριν το Πάσχα 2026 θα ηχήσει την Παρασκευή 3 Απριλίου όπου σύμφωνα με τον προγραμματισμό πραγματοποιούνται κανονικά τα μαθήματα και αμέσως μετά το σχόλασμα ξεκινά η πασχαλινή αργία των μαθητών. Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου, τα σχολεία παραμένουν κλειστά, προσφέροντας περίπου δύο εβδομάδες διακοπών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η επιστροφή στα θρανία γίνεται τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα των πασχαλινών διακοπών διαφοροποιείται για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθώς βάσει νομοθεσίας οι διακοπές του Πάσχα ξεκινούν αργότερα σε σχέση με τα σχολεία. Ειδικότερα, οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές θα παραμείνουν κλειστές από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Τρίτη μετά το Πάσχα, 14 Απριλίου. Παρά ταύτα, αρκετά Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών προσαρμόζουν το πρόγραμμα διακοπών τους ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα σχολεία, διευκολύνοντας μαθητές και οικογένειες. Οι γονείς καλό είναι να επικοινωνήσουν με τα φροντιστήρια για ενημέρωση σχετικά με το φετινό πασχαλινό πρόγραμμα διακοπών.