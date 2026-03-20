Το κάλεσμα του ΥΠΑΙΘΑ στους μαθητές να συμμετάσχουν στις δράσεις του διεθνούς ποδηλατικού γύρου - Οι περιοχές και το πρόγραμμα για τα σχολεία.

Σε μια ξεχωριστή εμπειρία αθλητισμού και μάθησης καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές από όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια του πενθημέρου, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν για λίγο τη σχολική τάξη και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις, αποκτώντας ενεργό ρόλο μέσα από την ποδηλασία, την ομαδικότητα και τη δημιουργική μάθηση.

Με πρωτοβουλία του Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σχολεία από διάφορες περιοχές της χώρας συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αθλητισμό, εκπαίδευση και κοινωνικές αξίες. Οι μαθητές δεν είναι απλοί θεατές, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες όπως ποδηλατικές ασκήσεις και παιχνίδια, δράσεις οδικής ασφάλειας, ενημερώσεις για υγιεινό τρόπο ζωής και καλλιτεχνικά και ομαδικά projects.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις από όπου περνά ο αγώνας, όπως τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, το Καρπενήσι, η Λάρισα, ο Βόλος, η Λαμία και ο Πειραιάς, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα.

Το πενθήμερο των δράσεων μετατρέπει τον αθλητισμό σε εργαλείο εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στη βιωματική μάθηση, στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου, στην καλλιέργεια συνεργασίας και σεβασμού αλλά και στη σύνδεση σχολείου και κοινωνίας. Η συμμετοχή των μαθητών είναι δωρεάν και πραγματοποιείται με την έγκριση των σχολείων και τη συγκατάθεση των γονέων, ενώ τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ: Το πρόγραμμα των δράσεων και οι περιοχές

Με τη συνδρομή του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Ποδηλασίας, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολικές μονάδες των πόλεων όπου θα εκκινήσει, θα διέλθει και

θα τερματίσει ο ποδηλατικός γύρος με στόχο την ενημέρωση των μαθητών/τριών σχετικά με ό,τι αφορά σε έναν Διεθνή Ποδηλατικό Αγώνα (π.χ. παρουσίαση των ομάδων, προθέρμανση των αθλητών/τριών, έναρξη, τακτικές, sprint, απρόβλεπτες συνθήκες, τερματισμός, απονομές), την ενημέρωση για τη σωστή επιλογή και χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς και ψυχαγωγίας, καθώς και για θέματα που αφορούν στην οδική ασφάλεια και στην αποφυγή πιθανών κινδύνων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Πόλεις και ενδεικτικές ώρες εκκίνησης και τερματισμού διαδρομών (ΕΤΑΠ) / ποδηλατικού γύρου :

Τετάρτη 6/5 - 1ο ΕΤΑΠ:

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Ιωάννινα, Πλατεία Μαβίλη (11:50).

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Αγρίνιο, Πλατεία Παναγοπούλου (15:46-16:08).

Πέμπτη 7/5 - 2ο ΕΤΑΠ:

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Καρπενήσι, Κεντρική Πλατεία (12:40).

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Λάρισα (16:18-16:38).

Παρασκευή 8/5 - 3ο ΕΤΑΠ:

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Βόλος, Παραλία/Μνημείο Ηρώων Ανεξαρτησίας (11:00).

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Λαμία/Πάρκινγκ Έκθεσης Λαμίας (16:16-16:49).

Σάββατο 9/5 - 4ο ΕΤΑΠ:

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Αταλάντη, Κεντρική Πλατεία (11:25).

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Πάρνηθα Mont Parnes (15:49-16:16).

Κυριακή 10/5 - 5ο ΕΤΑΠ:

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Πειραιάς, Ακτή Μουτσοπούλου/Ρολόι (10:30).

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σύνταγμα/Αθήνα (13:52-14:10).

Πόλεις διοργάνωσης παράλληλων εκδηλώσεων - δράσεων (για συμμετοχή των σχολικών μονάδων):

Δευτέρα 4/5:

Ιωάννινα, Πλατεία Μαβίλη, ώρες 10:00-14:30.

Τρίτη 5/5:

Ιωάννινα, Πλατεία Μαβίλη, ώρες 10:00-17:30, (Η παρουσίαση των ομάδων θα ξεκινήσει περίπου στις 17:00

17:30).

Τετάρτη 6/5 - 1ο ΕΤΑΠ:

Ιωάννινα , Πλατεία Μαβίλη, ώρες 10:00-12:00.

Αγρίνιο, Κεντρική Πλατεία, ώρες 10:00-16:30.

Πέμπτη 7/5 - 2ο ΕΤΑΠ:

Καρπενήσι, Κεντρική Πλατεία, ώρες 10:00-12:30.

Λάρισα, Κεντρική Πλατεία Σάπκα, ώρες 10:00-17:30.

Παρασκευή 8/5 - 3ο ΕΤΑΠ:

Βόλος, Παραλία – Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας, ώρες 10:00-13:00.

Λαμία, ώρες 10:00-17:30.

Σάββατο 9/5 - 4ο ΕΤΑΠ:

Αταλάντη, ώρες 9:30 – 12:00

Πάρνηθα, Τελεφερίκ, ώρες 10:30-17:30

Κυριακή 10/5 - 5ο ΕΤΑΠ:

Πειραιάς, Ακτή Μουτσοπούλου- Πασαλιμάνι, ώρες 9:30 – 11:00,

Σύνταγμα, ώρες 10:00-16:00.

Οι αθλητικές δράσεις πραγματοποιούνται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

▪ Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική, να πραγματοποιείται μετά από έγκριση τoυ/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας και με σύμφωνη γνώμη του

Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

▪ Η μετακίνηση των μαθητών/τριών να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

▪ Στις αθλητικές δράσεις που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων να παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός και να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

▪ Οι μαθητές/τριες να έχουν προσκομίσει συμπληρωμένο και σε ισχύ το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

▪ Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων/εχόντων την επιμέλειά τους.

▪ Να παρίσταται υποχρεωτικά εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ή άλλοι συνοδοί εκπαιδευτικοί ορισμένοι/ες από τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας.

▪ Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων/εχόντων την επιμέλειά

τους. ▪ Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών,

προϊόντων, φορέων και υπηρεσιών.