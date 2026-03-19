Πασχαλινές διακοπές 2026: Οι ημερομηνίες ξεκούρασης για σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και φροντιστήρια.

Ο φετινός Απρίλης είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκός για τους μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς λόγω του εορτασμού του Πάσχα 2026 προβλέπονται μόλις 12 ημέρες μαθημάτων, καθώς τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για τις πασχαλινές διακοπές για 16 ημέρες συνολικά.

Σχολεία: Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν οι διακοπές του Πάσχα 2026

Η πασχαλινή αργία ξεκινά Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και διαρκεί έως και Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου για τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Τα μαθήματα πριν από το Πάσχα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία όλα τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Οι μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Αντίστοιχα οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί από Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως Παρασκευή 17 Απριλίου, με επαναλειτουργία τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Τι ισχύει για τα μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών ξεκινούν τις πασχαλινές διακοπές αργότερα από τα σχολεία, από Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως Τρίτη μετά το Πάσχα, 14 Απριλίου. Ωστόσο, πολλά προσαρμόζουν το πρόγραμμα ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα σχολεία, διευκολύνοντας μαθητές και οικογένειες.

Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές μετράνε αντίστροφα για την έλευση των πασχαλινών διακοπών που συνοδεύεται από μια μεγάλη αποχή από τα μαθήματα ώστε οι να ξεκουραστούν από τις απαιτητικές σχολικές υποχρεώσεις και να γιορτάσουν παραδοσιακά το Πάσχα με τις οικογένειές τους. Μετά την επιστροφή στα θρανία από τις διακοπές του Πάσχα οι μαθητές θα μπουν στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της φετινής σχολικής χρονιάς με τελικό στόχο τις προαγωγικές, απολυτήριες και πανελλαδικές εξετάσεις ανά βαθμίδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το Πάσχα υπάρχουν άλλα δύο τριήμερα που «σπάνε» το πρόγραμμα μαθημάτων και δίνουν έξτρα μέρες ξεκούρασης στο μαθητικό κοινό. Ο λόγος για την Πρωτομαγιά που «πέφτει» Παρασκευή και το καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου που αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την πρώτη βουτιά στη θάλασσα.