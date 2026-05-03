Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα της Ελλάδας.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες εικόνες από την πρώτη πρόβα του Akylas για τη Eurovision 2026.

Στην σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη ανέβηκε για πρώτη φορά ο Akylas για την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision, χθες Σάββατο 2 Μαΐου.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ερμήνευσε το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Akylas, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης).

Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αποστολής.

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα δημοσιεύτηκαν σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διοργάνωσης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.