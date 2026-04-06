Η αποδοχή της αίτησης ανοίγει τον δρόμο και για τους υπόλοιπους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Ανοίγει ο δρόμος για την απαλλαγή δικαστικού ενσήμου από συγγενείς θυμάτων Τεμπών, μετά την έγκριση από την Πρόεδρο Υπηρεσίας της σχετικής αίτησης του Χρήστου Τηλκερίδη διά των δικηγόρων του, Στέλλας Βαλάνη και Δημήτρη Σκαρίπα.

Οι δύο δικηγόροι κατέθεσαν σχετική αίτηση για λογαριασμό των γονιών και αδερφών του Άγγελου, που έχασε τη ζωή του στο τρένο. Συγκεκριμένα, ζήτησαν από την Πρόεδρο Υπηρεσίας την απαλλαγή από την καταβολή του δικαστικού ενσήμου, δυνάμει της συγγένειας τους με το 23χρονο θύμα.

Η αίτηση έγινε δεκτή, οπότε ανοίγει ο δρόμος και για τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων.

Είναι η πρώτη φορά που κατατίθεται σχετική αίτηση, 3 χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.