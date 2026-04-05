Η δίκη των Τεμπών για τα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μπορεί να αναβλήθηκε επ’ αόριστον, όμως τα ψηφιακά αντίγραφα από τα αρχεία των δικαστικών πραγματογνωμόνων, η παράδοση των οποίων εγκρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, άρχισαν ήδη να «μιλάνε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει αποδεσμευτεί ακόμα το πλήρες υλικό των δύο κατασχέσεων αφού η Πρόεδρος του δικαστηρίου κ. Α. Ζαχαριάδη αποφάσισε να χορηγηθούν στους διαδίκους μόνο οι ψηφιακοί κλώνοι από τα αρχεία που κατασχέθηκαν στα σπίτια των δικαστικών πραγματογνωμόνων, όχι όμως και το υλικό της δεύτερης κατάσχεσης, δηλαδή των αρχείων που κατασχέθηκαν από τους υπολογιστές των εργασιακών τους χώρων στην Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Με την πρώτη δόση του κατασχεμένου υλικού ήδη να βρίσκεται στα χέρια των διαδίκων, το dnews επικοινώνησε με τον Κώστα Λακαφώση, μέλος της ΕΔΑΠΟ, τεχνικό σύμβουλο πολλών οικογενειών θυμάτων και μάρτυρα στην μεγάλη δίκη που άρχισε στη Λάρισα.

«Άκουσα κάποιες δημόσιες δηλώσεις αυτές τις μέρες ότι δήθεν η δίκη για τα βίντεο είναι μικρής σημασίας και ότι η συμμετοχή των οικογενειών είναι ελάχιστη, όμως τελικά αποδεικνύεται ότι από αυτήν ακριβώς την δήθεν ασήμαντη δίκη προέκυψαν εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία για την ξεχωριστή δικογραφία που εξετάζει την αλλοίωση του χώρου, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε μπάζωμα.

Αυτά όλα που τα είχαμε αποσπασματικά ή από συνδυαστικές μαρτυρίες, σήμερα πλέον τα έχουμε καταγεγραμμένα με αναλυτικές φωτογραφίες και βίντεο, με τους εκσκαφείς σε πρώτο πλάνο να καταστρέφουν όχι μόνο τα στοιχεία της διερεύνησης των αιτιών της πυρόσφαιρας, αλλά, ακόμα πιο σημαντικό, την απόλυτη έλλειψη σεβασμού στους νεκρούς, υπολείμματα των οποίων πετιούνται στα σκουπίδια, πριν ακόμα κλείσουμε το δεύτερο 24ωρο από τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ειδικά το βίντεο που ο εκσκαφέας διαλύει τις λαμαρίνες και τα αποκαΐδια του Κυλικείου, ακριβώς στο σημείο που ξέρουμε ότι βρισκόταν η αγνοούμενη Εριέττα Μόλχο, είναι ανατριχιαστικό για εμάς που αναγνωρίζουμε τους τόπους και τους χρόνους και μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτό που βλέπουμε».

Από την πρώτη εκτίμηση του συγκεκριμένου υλικού, δικηγόροι συγγενών θυμάτων επισημαίνουν, «φανταστείτε τι άλλο έχουμε να βρούμε στο υλικό της δεύτερης κατάσχεσης που ακόμα μας το κρύβουν».

Το «μπάζωμα»

Το πρώτο και εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο αυτών των αρχείων, που κρατούσε ο δικαστικός πραγματογνώμονας σε ψηφιακά αρχεία στο σπίτι του και δεν παρέδωσε ποτέ (όπως είπε στην κατάθεσή του) στην ανάκριση, είναι ένας φάκελος με 73 φωτογραφίες και βίντεο με τον τίτλο «φωτογραφίες από κινητό Παντρεμένου», όπου έχει αποτυπωθεί με κάθε λεπτομέρεια, το περιβόητο «μπάζωμα», δηλαδή η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, από τις πρώτες ώρες της 1ης Μαρτίου μέχρι και την 6η Μαρτίου όπου ο χώρος έχει πλέον διαμορφωθεί σε «πλατεία».

Η πρώτη φωτογραφία αυτού του αρχείου είναι από τις 4:47 ξημερώματα της 1ης Μαρτίου, οπότε έφτασαν στον τόπο του δυστυχήματος των Τεμπών τα φορτηγά, που άρχισαν να φορτώνουν χώματα, οι εκσκαφείς και γενικά τα μηχανήματα. Η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος ξεκινά…

Λίγο πριν τις 9 το πρωί της 2ας Μαρτίου, ένα φορτηγό καταγράφεται στο ποτάμι να φορτώνει πέτρες και χαλίκια και μία ώρα μετά, φαίνεται να σταθμεύει στον χώρο. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 4 μ.μ. αποτυπώνονται γερανοί να έχουν απομακρύνει το κυλικείο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που ήταν στο επίκεντρο της φωτιάς.

Υπήρχαν, άραγε ανάμεσα στα συντρίμμια ανθρώπινα υπολείμματα; Εάν σκεφτεί κάποιος ότι βρέθηκαν εκ των υστέρων στο Κουλούρι, η απάντηση είναι προφανέστατα θετική.

Λιγότερο από 4 ώρες διήρκεσε η έρευνα πριν το «μπάζωμα»

Μετά τις 5 το απόγευμα της 2ας Μαρτίου αποτυπώνεται στα αρχεία ένα μεγάλο φορτηγό το οποίο αρχίζει να αδειάζει τις πέτρες και τα χαλίκια ακριβώς στο επίκεντρο του φονικού «τριγώνου» της φωτιάς, σε χώρο στον οποίο δεν έγινε καμία δειγματοληψία, καμία λεπτομερής φωτογραφική καταγραφή, αλλά ούτε και έγινε έρευνα από τους ιατροδικαστές για πιθανά ανθρώπινα υπολείμματα. Ο χώρος ερευνήθηκε για λιγότερο από 4 ώρες και αμέσως καθαρίστηκε με χωματουργικά μηχανήματα και «μπαζώθηκε» με πέτρες και χαλίκια από το ποτάμι.

Το σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με τους διάδικους, ο φάκελος αυτός ουδέποτε ενσωματώθηκε στη δικογραφία και παρέμενε για αυτούς παντελώς άγνωστος. Ούτε στην κύρια δικογραφία της Λάρισας, αλλά ούτε, φυσικά, και στην ανάκριση που έγινε στην Αθήνα για την υπόθεση του «μπαζώματος».

Βίντεο της Πυροσβεστικής

Το δεύτερο άγνωστο μέχρι σήμερα στοιχείο στη σχετική έρευνα, που επίσης δεν υπάρχει στην δικογραφία είναι κάποιο επιπλέον υλικό από λήψεις drone της Πυροσβεστικής που περιέχει μονταρισμένα βίντεο, αποσπάσματα από άλλο, άγνωστο πρωτογενές υλικό. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος ή ποιοι τα είδαν και τα αξιολόγησαν, ποιός ή ποιοί τα μόνταραν κρατώντας μόνο αυτά τα δευτερόλεπτα και τελικά και ποιος ή ποιοι αποφάσισαν ότι δεν έπρεπε να ενταχθούν στη δικογραφία;

Οι εναλλάκτες

Το τρίτο σημαντικό στοιχείο από τα κατασχεμένα αρχεία αφορά σε έναν φάκελο με 53 φωτογραφίες που απεικονίζουν τους εναλλάκτες και τις σωληνώσεις ψύξης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Εφέτη Ανακριτή, μετά την κατάθεση ιδιώτη μηχανολόγου μηχανικού που είχε αυτοβούλως μεταβεί στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας προκειμένου να καταθέσει, οι εναλλάκτες συμπιέστηκαν και εκτόξευσαν το έλαιο σιλικόνης, οπότε δημιουργήθηκε το νέφος που προκάλεσε την πυρόσφαιρα.

Οι εναλλάκτες, όμως, αποτυπώνονται στις συγκεκριμένες φωτογραφίες σχεδόν άθικτοι, όπως άθικτες είναι και οι σωληνώσεις που μεταφέρουν τα λάδια από τον μετασχηματιστή.

Να σημειωθεί ότι λίγο πριν να προχωρήσει ο Εφέτης Ανακριτής στο «κλείσιμο» της ανάκρισης, δικηγόροι συγγενών θυμάτων είχαν καταθέσει αίτημα προκειμένου να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη για τους εναλλάκτες ή να γίνει αυτοψία. Και αυτό, όπως και πολλά άλλα ακόμη, απορρίφθηκε από τον κ. Μπακαΐμη, με το σκεπτικό ότι «οι εναλλάκτες έχουν αποτυπωθεί φωτογραφικά ως πειστήρια».

Ωστόσο, οι σχετικές φωτογραφίες που απεικονίζουν λεπτομερώς την κατάστασή τους και άρα απορρίπτουν την θεωρία περί «εκνέφωσης», λείπουν από την κύρια δικογραφία!

Φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση

Επιπλέον όλων αυτών, υπάρχει και ένας φάκελος με 38 φωτογραφίες από κινητό τηλέφωνο που καταγράφουν τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση, οι οποίες επίσης δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο της δικογραφίας, άγνωστο για ποιόν λόγο και ποιος αξιολόγησε και αποφάσισε να μην ενσωματωθούν σε αυτήν.