Μία λέξη κυριαρχεί από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στα δικηγορικά πηγαδάκια της Λάρισας, προκαλώντας αίσθηση: «Αρνησιδικία». Με αυτόν τον βαρύ όρο, νομικοί κύκλοι περιγράφουν την ξαφνική απόφαση της Προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, κ. Αποστολίας Ζαχαριάδη, να δηλώσει αποχή από τη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Η κίνηση αυτή πάγωσε μια διαδικασία που βρισκόταν στην 21η συνεδρίασή της, έχοντας ήδη διανύσει σημαντική απόσταση με αποκαλυπτικές καταθέσεις μαρτύρων και συλλογή κρίσιμων στοιχείων.

Το παρασκήνιο μιας παραίτησης: Πολιτική και Δικαστικός Χάρτης

Τι οδήγησε την Πρόεδρο στην έξοδο; Πολλοί υποστηρίζουν πως η υπόθεση, όπως και το συνολικό δράμα των Τεμπών, είναι βαθιά πολιτική. Η στάση της κ. Ζαχαριάδη ερμηνεύεται ως το «παράπλευρο θύμα» της ενοποίησης των ειρηνοδικείων με τα πρωτοδικεία (Νόμος Φλωρίδη 5108/2024).

Δικαστικοί κύκλοι υπογραμμίζουν πως μια μέχρι πρότινος Ειρηνοδίκης κλήθηκε ξαφνικά να σηκώσει το βάρος μιας κομβικής δίκης, σε ένα περιβάλλον ασφυκτικής πίεσης και νέων εργασιακών συνθηκών. Το αποτέλεσμα; Η αδυναμία διαχείρισης μιας «περιφερειακής» μεν, αλλά ουσιαστικής δίκης που θα τροφοδοτούσε με κρίσιμο υλικό την κύρια υπόθεση των Τεμπών.

Τα «σημάδια» και η επίσκεψη Σεβαστίδη

Η αποχώρηση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Η πολυήμερη αναρρωτική άδεια της Προέδρου τον περασμένο Μάρτιο είχε ήδη εγείρει ερωτηματικά. Σύμπτωση ή όχι, εκείνες τις ημέρες επισκέφθηκε τα Δικαστήρια Λάρισας ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Σεβαστίδης. Αν και η επίσημη εκδοχή μιλούσε για προεκλογική επίσκεψη ενόψει Μαΐου, δικηγόροι της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Σκαρίπας, η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, η Όλγα Χαρπίδου, ο Στέργιος Λαχανάς, συνδέουν την παρουσία του με τις μετέπειτα εξελίξεις και την τελική αποχή της δικαστού.

Το «μυστικό» των αρχείων και το «ψέμα» του πραγματογνώμονα

Το σημείο μηδέν ήταν η πρόσβαση στα κατασχεμένα αρχεία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η κ. Ζαχαριάδη δήλωσε την αποχή της αμέσως μετά τις αντιδράσεις των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας απέναντι στην επιφύλαξή της να επιτρέψει στους διαδίκους να δουν το περιεχόμενο των κατασχεμένων από την Περιφέρεια αρχείων.

Το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: Τι κρύβουν αυτά τα αρχεία; Ο ίδιος ο πραγματογνώμονας, αφού πρώτα αρνήθηκε την ύπαρξή τους, ομολόγησε αργότερα πως «είπε ψέματα για να μην εμπλέξει την υπηρεσία του». Η αλήθεια παραμένει «κλειδωμένη», καθώς η Πρόεδρος, παρά τις αντιρρήσεις της Εισαγγελέως, απέφυγε να αποφασίσει πριν αποχωρήσει.

Στον «αέρα» η δίκη – Ξανά από το μηδέν

Η επόμενη μέρα είναι ζοφερή για την απονομή δικαιοσύνης καθώς η δίκη αναβλήθηκε επ’ αόριστον. Η δικογραφία επιστρέφει στην Εισαγγελία και η διαδικασία θα ξεκινήσει από το μηδέν (πιθανότατα από το νέο δικαστικό έτος). Ο κίνδυνος παραγραφής ελλοχεύει, καθώς πρόκειται για πλημμελήματα (5+3 έτη).

Δικαστικοί κύκλοι μιλούν για μια εξέλιξη που «τινάζει την υπόθεση στον αέρα» και αντιβαίνει σε κάθε λογική, τονίζοντας πως η αποδοχή της αποχής για λόγους «ευθιξίας» μετά από 20 συνεδριάσεις αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Η τραγική ειρωνεία: Τον περασμένο Οκτώβριο, η ίδια έδρα είχε απορρίψει αίτημα των δικηγόρων των κατηγορουμένων για αναβολή έως το 2027. Σήμερα, με την αποχή της Προέδρου, η αναβολή αυτή κινδυνεύει να γίνει πράξη με τον πιο επώδυνο τρόπο.