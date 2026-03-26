Tην περίοδο 2021–2026 παρατηρούνται τρεις διαφορετικές φάσεις στην αγορά ακινήτων.

Σημαντικές μεταβολές καταγράφονται στις αξίες των ακινήτων στην Αττική την περίοδο 2021–2026, σύμφωνα με τα στοιχεία εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ της ΑΑΔΕ, με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας την άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων, την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών αλλά και την αυξημένη επενδυτική ζήτηση.

Συνολικά, την περίοδο 2021–2026 παρατηρούνται τρεις διαφορετικές φάσεις στην αγορά ακινήτων. Η πρώτη περίοδος, από το 2021 έως το 2022, χαρακτηρίζεται από απότομη αύξηση των αντικειμενικών αξιών και μεγάλη άνοδο της συνολικής αξίας ακινήτων. Η δεύτερη περίοδος, από το 2023 έως το 2024, χαρακτηρίζεται από σταθεροποίηση και μικρότερες αυξήσεις. Η τρίτη περίοδος, από το 2025 έως το 2026, δείχνει νέα άνοδο κυρίως λόγω αύξησης της ακίνητης περιουσίας εταιρειών και επενδύσεων σε ακίνητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική αξία ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής αυξήθηκε από 323,4 δισ. ευρώ το 2021 σε 412,6 δισ. ευρώ το 2026, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 90 δισ. ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια. Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε το 2022, όταν εφαρμόστηκαν νέες αντικειμενικές αξίες, με αποτέλεσμα η συνολική αξία ακινήτων να εκτιναχθεί από 323 δισ. ευρώ σε 403 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, δηλαδή αύξηση περίπου 80 δισ. ευρώ. Τα επόμενα χρόνια οι αυξήσεις ήταν μικρότερες αλλά σταθερές, με την αξία των ακινήτων να συνεχίζει ανοδικά έως το 2026.

Ειδικότερα, το 2023 η συνολική αξία ακινήτων στην Αττική διαμορφώθηκε στα 408,6 δισ. ευρώ, το 2024 στα 409,4 δισ. ευρώ, το 2025 στα 410,9 δισ. ευρώ και το 2026 στα 412,6 δισ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι μετά το μεγάλο άλμα του 2022, η αγορά ακινήτων συνέχισε να κινείται ανοδικά αλλά με πιο ήπιους ρυθμούς. Η αύξηση αυτή αποδίδεται τόσο στην άνοδο των τιμών πώλησης και ενοικίων όσο και στη μεταφορά ακινήτων σε εταιρείες και επενδυτικά σχήματα.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αξίας ακινήτων καταγράφεται στη Νομαρχία Αθηνών, όπου η συνολική αξία ακινήτων αυξήθηκε από 263,4 δισ. ευρώ το 2021 σε 342,5 δισ. ευρώ το 2026. Η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε το 2022, όταν η αξία ακινήτων αυξήθηκε στα 329 δισ. ευρώ, ενώ τα επόμενα χρόνια καταγράφεται σταδιακή άνοδος έως το 2026. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την έντονη ζήτηση για κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας, την ανάπτυξη του Airbnb, τις επενδύσεις σε ανακαινίσεις και την αγορά ακινήτων από ξένους επενδυτές.

Στην Ανατολική Αττική παρατηρείται επίσης σημαντική αύξηση της αξίας ακινήτων, από 16,85 δισ. ευρώ το 2021 σε 21,29 δισ. ευρώ το 2026. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 2025, όταν αυξήθηκε σημαντικά η αξία ακινήτων νομικών προσώπων, γεγονός που δείχνει αυξημένες επενδύσεις εταιρειών σε ακίνητα, κυρίως σε τουριστικές και παραθεριστικές περιοχές. Η περιοχή παρουσιάζει σταθερή άνοδο λόγω της ανάπτυξης κατοικιών, των υποδομών και της ζήτησης για προάστια εκτός κέντρου.

Στη Δυτική Αττική, η συνολική αξία ακινήτων αυξήθηκε από 11,35 δισ. ευρώ το 2021 σε 13,77 δισ. ευρώ το 2026, παρουσιάζοντας μικρότερη αλλά σταθερή αύξηση σε σχέση με άλλες περιοχές. Η άνοδος αυτή συνδέεται με τη βιομηχανική ανάπτυξη, τα logistics και την αυξανόμενη ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους και επαγγελματικά ακίνητα.

Αντίθετα, στον Πειραιά παρατηρούνται διακυμάνσεις στην αξία ακινήτων. Το 2021 η αξία ανερχόταν σε 31,7 δισ. ευρώ, το 2022 αυξήθηκε στα 41,6 δισ. ευρώ, όμως τα επόμενα χρόνια μειώθηκε και το 2026 διαμορφώθηκε στα 35 δισ. ευρώ. Οι μεταβολές αυτές αποδίδονται κυρίως στις αλλαγές στην αξία ακινήτων εταιρειών, καθώς σε ορισμένα έτη καταγράφηκαν μεγάλες μεταβολές στην περιουσία νομικών προσώπων.