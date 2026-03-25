Η χαρτογράφηση του ΕΝΦΙΑ για το 2026 ανά περιφέρεια αποτυπώνει τη μεγάλη συγκέντρωση ακίνητης περιουσίας και φορολογικών βαρών στην Αττική, ενώ σημαντικά ποσά φόρου προκύπτουν και σε Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία εκκαθάρισης της ΑΑΔΕ για την αξία ακινήτων και το ποσό βεβαίωσης του φόρου.

Τα στοιχεία της εκκαθάρισης δείχνουν ότι η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα ξεπερνά τα 782,5 δισ. ευρώ, ενώ ο συνολικός ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε για το 2026 ανέρχεται σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αξίας ακινήτων και φόρου εντοπίζεται στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία συγκεντρώνει μακράν το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας της χώρας και συνεπώς και το μεγαλύτερο ποσό ΕΝΦΙΑ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αξία των ακινήτων στην Αττική ανήλθε σε 412,63 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό βεβαίωσης ΕΝΦΙΑ έφτασε τα 1,23 δισ. ευρώ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο της χώρας.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η συνολική αξία ακινήτων διαμορφώθηκε σε 102,73 δισ. ευρώ και το ποσό βεβαίωσης σε περίπου 295,69 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη Περιφέρεια σε φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας. Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Κρήτης η αξία ακινήτων ανήλθε σε 42,66 δισ. ευρώ και ο βεβαιωμένος ΕΝΦΙΑ σε 122,45 εκατ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η αξία ακινήτων έφτασε τα 33,33 δισ. ευρώ και το ποσό βεβαίωσης τα 96,17 εκατ. ευρώ, ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η αξία ακινήτων διαμορφώθηκε σε 31,94 δισ. ευρώ με βεβαιωμένο φόρο 90,48 εκατ. ευρώ. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η αξία ακινήτων ανήλθε σε 29,30 δισ. ευρώ και το ποσό βεβαίωσης σε 82,32 εκατ. ευρώ.

Στις νησιωτικές Περιφέρειες, στο Νότιο Αιγαίο η αξία ακινήτων έφτασε τα 26,10 δισ. ευρώ με βεβαίωση φόρου 80,24 εκατ. ευρώ, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο η αξία διαμορφώθηκε σε 11,57 δισ. ευρώ και ο φόρος σε 32,37 εκατ. ευρώ. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η αξία ακινήτων ανήλθε σε 16,84 δισ. ευρώ και το ποσό βεβαίωσης σε 48,44 εκατ. ευρώ.

Στις Περιφέρειες της ηπειρωτικής Ελλάδας με μικρότερη συνολική αξία ακινήτων, στην Ήπειρο η αξία έφτασε τα 17,91 δισ. ευρώ με βεβαίωση 42,70 εκατ. ευρώ, στη Δυτική Μακεδονία τα 10,35 δισ. ευρώ με φόρο 33,03 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η αξία ακινήτων ανήλθε σε 24,10 δισ. ευρώ και το ποσό βεβαίωσης σε 72,61 εκατ. ευρώ. Τέλος, στη Στερεά Ελλάδα η αξία ακινήτων διαμορφώθηκε σε 23,09 δισ. ευρώ και ο βεβαιωμένος ΕΝΦΙΑ σε 69,05 εκατ. ευρώ.

Ποιοι πλήρωσαν και πόσα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκκαθάρισης, για το 2026 εκδόθηκαν εκκαθαριστικά για συνολικά 7.155.186 φορολογουμένους, εκ των οποίων 7.067.937 είναι φυσικά πρόσωπα και 87.249 νομικά πρόσωπα. Ο κύριος φόρος για τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε σε περίπου 2,095 δισ. ευρώ, ενώ για τα νομικά πρόσωπα σε περίπου 216,4 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στα νομικά πρόσωπα επιβλήθηκε και συμπληρωματικός φόρος ύψους περίπου 364,5 εκατ. ευρώ.

Μετά την εφαρμογή εκπτώσεων και προσαυξήσεων, το τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα διαμορφώθηκε σε περίπου 1,711 δισ. ευρώ, ενώ για τα νομικά πρόσωπα σε περίπου 585,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το τελικό ποσό ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε για το 2026 ανέρχεται σε περίπου 2,297 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι εκκαθαριστικό με ποσό φόρου έλαβαν περίπου 6.171.359 φορολογούμενοι, εκ των οποίων περίπου 6.096.869 είναι φυσικά πρόσωπα και 74.490 νομικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος φορολογουμένων έχει μηδενικό εκκαθαριστικό λόγω εκπτώσεων, απαλλαγών ή χαμηλής αξίας ακίνητης περιουσίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται στον φόρο. Οι εκπτώσεις και μειώσεις φόρου που προκύπτουν από τη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας ξεπερνούν τα 354 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον εκπτώσεις βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων ανέρχονται σε περίπου 30 εκατ. ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, οι εκπτώσεις μειώνουν τον ΕΝΦΙΑ κατά σχεδόν 385 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, για τις ασφαλισμένες κατοικίες έναντι φυσικών καταστροφών χορηγήθηκαν εκπτώσεις σε 428.147 φορολογούμενους για 609.219 δικαιώματα, με συνολικό ποσό έκπτωσης περίπου 26,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έκπτωση για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς χορηγήθηκε σε 579.224 φορολογούμενους, με συνολικό ποσό έκπτωσης περίπου 47,5 εκατ. ευρώ.