Ο πόλεμος έχει ξεπεράσει τους δύο μήνες. Το προτεινόμενο σχέδιο εστάλη στον διαμεσολαβητή, το Πακιστάν.

Το κείμενο προτάσεων του Ιράν σε απάντηση μιας αμερικανικής πρότασης, επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στον Λίβανο, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ στην Τεχεράνη.

«Το Ιράν έχει στείλει την απάντησή του σε μία αμερικανική πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πλέον των δύο μηνών», μετέδωσε νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το προτεινόμενο σχέδιο εστάλη στον διαμεσολαβητή, το Πακιστάν, ενώ επικεντρώνεται σε αυτό το στάδιο στον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το IRNA.

Στο μεταξύ, ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Παναμά και προορισμό την Βραζιλία πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας μία πορεία που σχεδιάστηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το Tasnim, πρόκειται για το πλοίο Mdl Toofan, που είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Ρας Αλ-Χάιρ της Σαουδικής Αραβίας, με προορισμό το Ρίο Γκράντε.

Το πλοίο προσπάθησε να διασχίσει προηγούμενα τα Στενά στις 4 Μαΐου, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν το έστρεψαν πίσω, όπως μετέδωσε το Tasnim, προσθέτοντας ότι είναι το δεύτερο πλοίο από το Σάββατο που χρησιμοποιεί την πορεία που σχεδίασε το Ιράν για να διαπλεύσει στην υδάτινη δίοδο.

Νωρίτερα, ο αρχηγός της κοινής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κι έλαβε από αυτόν «νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους», μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με το Fars, ο Αλί Αμπντολαχί που διοικεί την κεντρική στρατιωτική διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπίγια ενημέρωσε τον Χαμενεΐ για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες ν’ αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ενέργεια των Αμερικανών-Σιωνιστών (Ισραηλινών) εχθρών. Στην περίπτωση κάποιου λάθους από τον εχθρό, η αντίδραση του Ιράν θα είναι ευέλικτη, καταστροφική και αποφασιστική», φέρεται να δήλωσε ο Αμπντολαχί.

Διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χαργκ;

Επίσης, η εταιρεία τερματικών πετρελαίου του Ιράν (OTC) απορρίπτει σήμερα αναφορές για μία διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ, μετά από δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μέσα στην εβδομάδα κι έδειχναν μία μεγάλη κηλίδα στα δυτικά του κεντρικού εξαγωγικού πετρελαϊκού κέντρου του Ιράν στον Κόλπο.

Ο υπεύθυνος της εταιρείας δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις δεν έχουν εντοπίσει αποδείξεις διαρροών από δεξαμενές αποθήκευσης, αγωγούς πετρελαίου, υποδομές φόρτωσης ή δεξαμενόπλοια που επιχειρούν κοντά στο νησί. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κέντρο Αμοιβαίας Θαλάσσιας Αρωγής σε Επείγοντα Περιστατικά (MEMAC), ένα περιφερειακό όργανο για τη θαλάσσια μόλυνση έχει επίσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής στην περιοχή.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ομάδες από το Ιράν είχαν πραγματοποιήσει επιπρόσθετες επιθεωρήσεις και εργαστηριακούς ελέγχους μετά από τη δημοσιοποίηση των αναφορών, ενώ δεν εντόπισαν «ούτε ένα ελάχιστο ίχνος» διαρροής.