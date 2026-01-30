Σε κατάσταση συναγερμού τα χωρία που βρίσκονται κατά μήκος του Αλφειού στην Ηλεία.

Κατά χιλιάδες έχουν πλημμυρίσει οι εκτάσεις και κυρίως τα χωράφια και οι καλλιέργειες στην Ηλεία από την υπερχείλιση του Αλφειού.

Οι εικόνες, μέσα από το Drone Βίντεο του ilialive, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, ενώ έχουμε μπροστά μας και ένα δύσκολο σαββατοκύριακο όπου αναμένονται νέες καταιγίδες.

{https://www.youtube.com/watch?v=6gmQsr2A87A}

Σύμφωνα με το ilialive, ήδη από την Πέμπτη υπήρχαν τα γνωστά προβλήματα στην περιοχή της Παπαδούς με το ποτάμι να μπαίνει σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Όμως τη νύχτα της Πέμπτης ο Αλφειός «κατέβασε» πολλά νερά από την Αρκαδία όπου πηγάζει.

Όπως ανέφεραν αγρότες στην περιοχή Μακρισίων - Καλυβακίων, ο ποταμός το πρωί ήταν σχετικά χαμηλά και μέσα σε λίγες ώρες η στάθμη του ανέβηκε κατά πολύ με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις πίσω από τα αναχώματα στα Καλυβάκια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πέρα από τις καλλιέργειες που βρίσκονται εντός της όχθης, να βρεθούν πορτοκαλεώνες και σταφίδες κάτω από το νερό πίσω από το όριο του δρόμου.

«Οι βροχές του Σαββατοκύριακου, θα επιδεινώσουν την κατάσταση» ανέφεραν οι αγρότες που ανησυχούν για την ταχύτητα που εξελίσσονται τα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες από το πρωί έως το μεσημέρι το ποτάμι ανέβηκε πάρα πολύ…