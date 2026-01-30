Ποιοι δηλώνουν στη δημοσκόπηση ότι σίγουρα θα ψήφιζαν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Στοιχεία για τους χώρους από τους οποίους «αντλούν» στήριξη τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αποτυπώνει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB.

«Ποιο σχήμα μπορεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους αριστερά της ΝΔ και να αποτελέσει κύριο και αξιόλογο αντίπαλό της με πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές», ήταν μία από τις ερωτήσεις της δημοσκόπησης, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του OPEN.

Το 30,6% πιστεύει ότι ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Το 19,1% εκτιμά ότι αυτό το σχήμα είναι ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 17,8% επιλέγει το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 20,4% λέει κανένα από αυτά και το 12,2% απαντά «άλλο».

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού παίρνει το 46% στην Πλεύση Ελευθερίας, το 37,2% στην Ελληνική Λύση, το 32,6% στο ΚΚΕ, το 15,9% στο ΠΑΣΟΚ, το 12,1 στη ΝΔ και το 3,2% στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ό,τι αφορά στο νέο κόμμα Τσίπρα, παίρνει το 91,2% στον ΣΥΡΙΖΑ, το 21,6% στο ΚΚΕ, το 17,9% στην Πλεύση Ελευθερίας, το 17,4% στη ΝΔ, το 16,7% στο ΠΑΣΟΚ και το 8,6% στην Ελληνική Λύση.

Η απάντηση «το ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη» συγκεντρώνει το 50,3% στο ίδιο κόμμα, το 27,4% στην Ελληνική Λύση, το 24,1% στη ΝΔ, το 11,3% στην Πλεύση Ελευθερίας, το 6,5% στο ΚΚΕ και το 5,3% στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τι απαντούν οι αναποφάσιστοι και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ

Από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, στην ερώτηση για το σχήμα που μπορεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους αριστερά της ΝΔ και να αποτελέσει κύριο και αξιόλογο αντίπαλό της με πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές, το 50,3% απαντά «το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη», το 16,7% λέει ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το 15,9% ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ίδια ερώτηση στους αναποφάσιστους, το 33,3% επιλέγει το κόμμα Καρυστιανού, το 14,4% του Τσίπρα και το 9,3% το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ποιοι λένε ότι σίγουρα θα ψηφίσουν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Η ίδια δημοσκόπηση παρουσίασε την «ακτινογραφία» εκείνων που δηλώνουν ότι σίγουρα θα ψήφιζαν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα (7,1%) και της Μαρίας Καρυστιανού (12,3%).

Σε αυτό το ερώτημα, με βάση την πρόθεση ψήφου, το κόμμα Τσίπρα παίρνει 47,6% από τον ΣΥΡΙΖΑ, 14,1% από την Πλεύση Ελευθερίας, 12,8% από την Ελληνική Λύση, 3,5% από τους αναποφάσιστους, 2,1% από το ΠΑΣΟΚ και 1,4% από τη Νέα Δημοκρατία.

Η απάντηση πως σίγουρα θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού παίρνει το 14,2% στην Κεντροαριστερά, το 3,8% στο Κέντρο και το 1,1% στη Δεξιά- Κεντροδεξιά.

Με βάση την πρόθεση ψήφου, την απάντηση πως σίγουρα θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δίνει το 32,5% από την Ελληνική Λύση, το 19,4% από την Πλεύση Ελευθερίας, το 13,4% των αναποφάσιστων, το 7,3% από το ΚΚΕ, το 6,4% από το ΠΑΣΟΚ και το 2,7% από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την απάντηση αυτή δίνει το 14,7% στην Κεντροαριστερά, το 13,3% στο Κέντρο, το 9,7% στη Δεξιά- Ακροδεξιά, το 7,7% στην Κεντροδεξιά και το 4,8% στην Αριστερά- Κεντροαριστερά.

Η απάντηση πως σίγουρα θα ψήφιζαν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό στις ηλικίες 35-54 ετών (20,3%).