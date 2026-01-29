Το 87,3% πιστεύει ότι η χώρα είναι αθωράκιστη στα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Προβάδισμα 12,2 ποσοστιαίων μονάδων έχει η ΝΔ (22,3%) σε δημοσκόπηση της MRB, έναντι της Πλεύσης Ελευθερίας που με «άλμα» ανεβαίνει δεύτερη (10,1%), ενώ σε «ντέρμπι» εξελίσσεται η τρίτη θέση, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση (9,7%).

Στην ίδια δημοσκόπηση, που παρουσίασε το OPEN, το 87,3% πιστεύει ότι η χώρα είναι αθωράκιστη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα και η μέτρηση καταγράφει την άποψη των πολιτών για τα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 22,3% (+0,3% από τον Νοέμβριο), μπροστά από την Πλεύση Ελευθερίας που κάνει «άλμα» 3,1 ποσοστιαίων μονάδων για να φτάσει στο 10,1%.

Οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ (-0,5%) και η ενίσχυση της Ελληνικής Λύσης (+0,7%) φέρνει τα δύο κόμματα στο ίδιο ποσοστό, αφού συγκεντρώνουν από 9,7%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6% (-0,6%) και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5% (-0,1%), ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 23,6%.

Με αναγωγή, το ποσοστό της ΝΔ διαμορφώνεται στο 29,2% και της Πλεύσης Ελευθερίας στο 13,2%. Το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση είναι στην τρίτη θέση με 12,7%. Ακολουθούν το ΚΚΕ (7,9%), ο ΣΥΡΙΖΑ (4,6%), η Φωνή Λογικής (3,4%), ενώ το «άλλο κόμμα» είναι στο 7,4%.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 23,2%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με άλμα 3,1 ποσοστιαίων μονάδων, ανεβαίνει στη δεύτερη θέση (10,7%), μπροστά από τον Κυριάκο Βελόπουλο (7,7%). «Κανένας» απαντά το 28,4%, ποσοστό αυξημένο κατά 2,6%.

Τι λένε για Καρυστιανού και αμβλώσεις

Το 69,3% διαφωνεί με τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού περί δημόσιας διαβούλευσης για τις αμβλώσεις και το 19,6% συμφωνεί. Σε άλλο ερώτημα, το 79,9% θέλει να παραμείνει ως έχει το σχετικό νομικό πλαίσιο, ενώ ένα 11,2% είναι υπέρ της απαγόρευσης των αμβλώσεων.

Αρνητική άποψη για την έως τώρα παρουσία και τις ενέργειες της Μαρίας Καρυστιανού εκφράζει το 47,1% και θετική το 41,1%. Το 57,9% πιστεύει πως το αίτημα για δικαιοσύνη που εκφράζει η Μαρία Καρυστιανού πηγάζει από προσωπική ηθική στάση και το 30% «βλέπει» πολιτική σκοπιμότητα.

Οι περισσότεροι (49,8%) πιστεύουν ότι δεν είναι ρεαλιστικό να μην συμμετέχουν στο κόμμα της εν ενεργεία πολιτικοί, ενώ το 41,1% εκφράζει αντίθετη άποψη.

Ερωτηθέντες ποιο σχήμα μπορεί να συσπειρώσει ψηφοφόρους αριστερά της ΝΔ και να αποτελέσει κύριο και αξιόλογο αντίπαλο του κυβερνώντος κόμματος με πιθανότητες να κερδίσει, το 30,6% απαντά ένα κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού. Το 19,1% πιστεύει ότι αυτό μπορεί να το κάνει ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και το 17,8% απαντά «το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Εξάλλου, το 32,4% δηλώνουν ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού (σίγουρα 12,3%, μάλλον 20,1%) και το 58% λένε ότι δεν είναι πιθανό (19,2% μάλλον, 38,8% σίγουρα).

Το κόμμα Τσίπρα

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 20,4% δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το 74,7% ότι δεν θα το έκανε.

Ειδικότερα, το 7,1% απαντά σίγουρα ναι, το 13,3% μάλλον ναι, το 15,2% μάλλον όχι και το 59,5% σίγουρα όχι.

Αθωράκιστη η χώρα στα καιρικά φαινόμενα, λέει το 87,3%

Η χώρα είναι αθωράκιστη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα, λέει το 87,3%. Σίγουρα αθωράκιστη, απαντά το 58% και μάλλον το 29,3%, ενώ το 10% θεωρεί ότι η χώρα είναι θωρακισμένη.

Στα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, η διασφάλιση σιγουριάς/ οικονομική σταθερότητα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (18,6%), μπροστά από την ευημερία/ οικονομική ανάπτυξη (17,9%) και τη δικαιοσύνη (16,5%).

Σοβαρότερο πρόβλημα αναδεικνύεται η ακρίβεια με 48,7% και ακολουθεί το ύψος των εισοδημάτων (23,3%) και η απονομή δικαιοσύνης- κράτος δικαίου (21,3%).

Η δημοσκόπηση της MRB

