«Αυτοί οι άνθρωποι ανέβηκαν στην εξουσία με σύνθημα την ασφάλεια και την τάξη» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

Με μία λιτή ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάσει την είδηση της κατάρρευσης της γραμμής του «100» το απόγευμα της Παρασκευής.

«Η είδηση της κατάρρευσης της τηλεφωνικής γραμμής «100», της Άμεσης Δράσης, δηλαδή, της Ελληνικής Αστυνομίας, δείχνει ότι το ψηφιακό κράτος του κ. Μητσοτάκη είναι, κυριολεκτικά, για γέλια και για κλάματα» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνει ακόμα πως Η «Ελλάδα 2.Ο» σε όλο της το μεγαλείο. Απαράδεκτοι! Ανίκανοι! Αυτοί οι άνθρωποι ανέβηκαν στην εξουσία με σύνθημα την ασφάλεια και την τάξη».

Έπεσε το «100»

Περίπου στις 20:00 το απόγευμα της Παρασκευής το «100», ο τηλεφωνικός αριθμός της Άμεσης Δράσης της ΕΛ.ΑΣ., τέθηκε εκτός λειτουργίας, λόγω τεχνικής βλάβης.

Σε ανάρτησή της η αστυνομία ενημέρωσε τον κόσμο οτι σε περίπτωση ανάγκης μπορούν να καλέσουν στο 112.

Η ανάρτηση της Αστυνομίας:

«Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος».

Η λειτουργία του «100» αποκαταστάθηκε σχεδόν 15 λεπτά αργότερα.

