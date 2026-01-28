Ο Δήμος καλεί τον ΔΕΔΔΗΕ να δημοσιοποιήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών που εκπονήθηκαν για το έργο. .

Ο Δήμος Γλυφάδας απέστειλε εξώδικο στον ΔΕΔΔΗΕ, ζητώντας τη δημοσιοποίηση όλων των μελετών και αδειών που αφορούν το έργο υπογειοποίησης του δικτύου στον Υμηττό. Όπως αναφέρει η δημοτική αρχή, το έργο δημιούργησε «φράγμα» περίπου 1.200 κυβικών μέτρων χώματος και φερτών υλικών στο ρέμα πάνω από την οδό Μετσόβου, το οποίο με την απελευθέρωσή του προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη, με πρωτοφανείς εικόνες στις οδούς Μετσόβου και Ανθέων.

Στο εξώδικο ζητούνται:

Το σύνολο των τεχνικών μελετών (γεωτεχνικές, υδρολογικές, υδραυλικές, περιβαλλοντικές και τροποποιήσεις τους).

Διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, όπως άδειες επέμβασης σε ρέμα, εγκρίσεις από Δασαρχείο, Υπουργείο Περιβάλλοντος και άλλους αρμόδιους φορείς.

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ενδεχόμενη μη ανταπόκριση του ΔΕΔΔΗΕ στο αίτημα αυτό δεν θα εκληφθεί απλώς ως παράλειψη, αλλά ως επιβεβαίωση ότι ακολουθήθηκε μη σύννομη διαδικασία για την εκτέλεση του έργου, στερούμενη ακόμη και των βασικών τεχνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Η ανάρτηση του Δήμου Γλυφάδας

