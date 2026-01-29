Ξεκίνησε από χθες η κακοκαιρία στην Πελοπόννησο.

Την περιοχή της Πελοποννήσου πλήττει αυτήν την ώρα η κακοκαιρία, με σοβαρά προβλήματα να έχουν προκληθεί σε Πάτρα και Ηλεία.

Στην πόλη της Πάτρας εκδηλώθηκε δυνατή βροχή και αέρας ενώ στον μώλο εμφανίστηκε υδροστρόβιλος. Η πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για πτώσεις δέντρων στη Πάτρα και στο Διάσελο Αχαΐας.

Μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στην περιοχή του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι στην Βάρδα Ηλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στην περιοχή της Βάρδας και ευρύτερα της Βουπρασίας στο Ψάρι Βάρδας, στο Κουρτέσι στην Αρετή καθώς και στην περιοχή των Λεχαινών και συγκεκριμένα στο Νιοχώρι της Κυλλήνη.

Κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν από την έντονη βροχόπτωση ενώ η ορμή και η μεγάλη ποσότητα των νερών είχαν ως αποτέλεσμα να σηκωθεί πλάκα του δρόμου που καλύπτει υπόγειο αγωγό ομβρίων υδάτων και η απορρόφησή τους να μην μπορεί να γίνει άμεσα.

Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Βάρδα αποτελεί γνωστό φαινόμενο ειδικά για το κέντρο της πόλης σε περιπτώσεις πολύωρης σε διάρκεια βροχής. Οι μεγάλες ποσότητες του νερού δημιούργησαν προβλήματα στις εμπορικές επιχειρήσεις εντός της πόλης, ωστόσο στην συνέχεια άρχισαν σταδιακά να υποχωρούν.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να παρέμβει σε μια περίπτωση πλημμυρισμένου σπιτιού, στο οποίο διέμενε ηλικιωμένος, ώστε να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνσή του, όπως αναφέρουν πληροφορίες του ilialive.gr, ενώ παράλληλα προβλήματα σημειώθηκαν και στο οδικό δίκτυο της ίδιας περιοχής.

Όπως δηλώνει στο ilialive.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Παναγιώτης Παναγόπουλος, οι δρόμοι πλημμύρισαν εξ’ αιτίας της μεγάλης ποσότητας του νερού και της ορμής, με την εικόνα πλέον να είναι πολύ καλύτερη.

«Αυτή τη στιγμή ευτυχώς η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Δεν πλημμύρισε όλη η πόλη, πλην δύο δρόμων. Ήταν πάρα πολύ το νερό και η απορρόφηση ήθελε χρόνο. Ευτυχώς ούτε περιουσίες κινδύνεψαν ούτε καταστήματα πλημμύρισαν. Λόγω της μεγάλης ορμής του νερού, και καθώς διέσχιζε ένα υπόγειο αγωγό, σηκώθηκε η πλάκα-η οποία αποτελεί κομμάτι του δρόμου και διευκολύνει στο να ανοίγει για να καθαρίζεται ο υπόγειος αγωγός ομβρίων υδάτων. Πλέον η πλάκα είναι στη θέση της και διασχίζεται κανονικά ο δρόμος» εξηγεί ο κ. Παναγόπουλος.

Αμαλιάδα: Έκλεισε ο δρόμος προς Χάβαρι από την υπερχείλιση ρέματος στον άγιο Ιωάννη

Περίπου στις 12 το μεσημέρι η ισχυρή νεροποντή στην ευρύτερη περιοχή, ήταν η αιτία της υπερχείλισης του τοπικού ρέματος, με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο που οδηγεί από την Αμαλιάδα στο Χάβαρι στο ύψος του Αγίου Ιωάννη.