Ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να συνεχίσει την εκστρατεία του κατά του Ιράν για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες, καθώς «χιλιάδες στόχοι» παραμένουν προς πλήγμα, δήλωσε στο CNN εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

«Έχουμε μπροστά μας χιλιάδες στόχους» ανέφερε ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος των IDF. «Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια που εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, σε περίπου τρεις εβδομάδες από τώρα. Και έχουμε ακόμη πιο εκτεταμένα σχέδια για τρεις επιπλέον εβδομάδες μετά από αυτό».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, από την έναρξη της εκστρατείας κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περίπου 400 κύματα αεροπορικών επιδρομών στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, με στόχο την αποδόμηση υποδομών και την εξουδετέρωση στελεχών μονάδων πυραύλων, άμυνας και παραγωγής.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ήδη πλήξει χιλιάδες στόχους από την έναρξη του πολέμου. Ο Ντεφρίν δήλωσε στο CNN ότι οι IDF «δεν λειτουργούν με χρονόμετρο ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά με βάση την επίτευξη των στόχων μας».

Πρόσθεσε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι «να αποδυναμώσει σοβαρά το ιρανικό καθεστώς».