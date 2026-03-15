Όσα επεσήμανε σε συνέντευξή του.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς ΑραγτσίΑμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα πως ο πόλεμος εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν θα τελειώσει παρά μόνο όταν το Ιράν θα είναι «βέβαιο» ότι δεν μπορεί να ξανασυμβεί.

«Αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει όταν θα είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξαναγίνει και ότι επίσης θα καταβληθούν αποζημιώσεις. Το ζήσαμε αυτό τον περασμένο χρόνο: το Ισραήλ επιτέθηκε, κατόπιν οι ΗΠΑ (…) επέστρεψαν, αναδιοργανώθηκαν και μας επιτέθηκαν εκ νέου», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στον ενημερωτικό ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed, αναφερόμενος στο προηγούμενο πόλεμο του Ιουνίου του 2025.

Στην ίδια συνέντευξη ο Ιρανός ΥΠΕΞ επισήμανε ότι η Τεχεράνη διαθέτει «πολλές αποδείξεις» που επιβεβαιώνουν πως αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Διαθέτουμε πολυάριθμες αποδείξεις: υπάρχουν δορυφορικές φωτογραφίες και επιχειρήσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης που δείχνουν ότι οι βάσεις των ΗΠΑ σε αυτήν την περιοχή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επιθέσεις εναντίον της νήσου Χαργκ, στον Κόλπο, η οποία φιλοξενεί τον κύριο εξαγωγικό κόμβο μαύρου χρυσού του Ιράν.