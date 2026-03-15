Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ο τρίτος ανώτατος ηγέτης του Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, μετά τον πατέρα του και τον αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Η διαδοχή από πατέρα σε γιο είναι αξιοσημείωτη επειδή η επανάσταση ανέτρεψε μια κληρονομική μοναρχία.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο Τραμπ και σε έναν στενό κύκλο γύρω του ότι ο εκλιπών ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε αμφιβολίες για την αντικατάστασή του από τον γιο του, όπως λένε όσοι γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το CBS NEWS, ο πρεσβύτερος Χαμενεΐ ήταν επιφυλακτικός για την ανάληψη της εξουσίας από τον γιο του, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, επειδή θεωρούνταν όχι πολύ έξυπνος και ακατάλληλος για να είναι ηγέτης.

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν έδειξαν επίσης ότι ο πατέρας γνώριζε ότι ο γιος του είχε προβλήματα στην προσωπική του ζωή, σύμφωνα με πηγές εντός της κυβέρνησης, της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών και άτομα κοντά στον πρόεδρο.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56 ετών, επιλέχθηκε για να γίνει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο από το συμβούλιο θρησκευτικών κληρικών της χώρας, αφού υπηρέτησε ως στενός βοηθός του πατέρα του για χρόνια.

Περίπου οκτώ ημέρες νωρίτερα, ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ισραηλινή πυραυλική επίθεση στην εναρκτήρια ομοβροντία του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος πιστεύεται ότι τραυματίστηκε σε εκείνη την επίθεση, αναφέρεται ότι παρέμεινε στον στενό κύκλο του πατέρα του.

Τι γνωρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για τις πληροφορίες σχετικά με τον νεότερο Χαμενεΐ.

Σε ιδιωτικές συνομιλίες, ο Τραμπ είπε σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος ότι δεν γνωρίζει ότι οι πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχουν σημασία. Πιστεύει ότι το Ιράν είναι ουσιαστικά χωρίς ηγέτη αυτή τη στιγμή, με τον νεότερο Χαμενεΐ πιθανώς νεκρό.

Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν παίρνει τις αποφάσεις, μια σημαντική αλλαγή από τη θεοκρατική δικτατορία που υπάρχει από την επανάσταση του 1979 στη χώρα.

Εκπρόσωποι της CIA, του Λευκού Οίκου και του αντιπροέδρου αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ υπαινίχθηκε δημόσια την έλλειψη εμπιστοσύνης του Αλί Χαμενεΐ στον γιο του.

«Η ηγεσία τους έχει φύγει. Η δεύτερη ηγεσία τους έχει φύγει. Τώρα η τρίτη ηγεσία τους έχει πρόβλημα, και αυτός δεν είναι κάποιος που ήθελε καν ο πατέρας», δήλωσε ο κ. Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Τραμπ αποκάλεσε τον νέο ανώτατο ηγέτη «ελαφρύ» που θα ήταν ένας «απαράδεκτος» ηγέτης για το Ιράν. Έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί κάποια εποπτεία στον επόμενο ηγέτη του Ιράν.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσέφερε την Παρασκευή έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ και εννέα άλλων βασικών Ιρανών αξιωματούχων.

Οι ΗΠΑ, που έχουν πλέον περάσει πάνω από δύο εβδομάδες από τον πόλεμο με το Ιράν, επιδιώκουν να καταστρέψουν το ιρανικό καθεστώς. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι ο νεότερος Χαμενεΐ είναι «τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος», και ο Βανς είπε ότι ήταν ένα φαινομενικό χτύπημα που τον άφησε τραυματισμένο.