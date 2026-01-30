Την Πέμπτη η ΕΕ χαρακτήρισε το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση.

Το Ιράν σχεδιάζει να χαρακτηρίσει τις ένοπλες δυνάμεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν βάλει στη μαύρη λίστα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως «τρομοκράτες», σύμφωνα με ανάρτηση του κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας Αλί Λαριτζανί.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει βεβαίως ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης, οι στρατοί των χωρών που συμμετείχαν στο πρόσφατο ψήφισμα της ΕΕ κατά του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης θεωρούνται τρομοκράτες. Επομένως, οι συνέπειες θα βαρύνουν τις ευρωπαϊκές χώρες που προέβησαν σε τέτοια ενέργεια» δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (SNSC) του Ιράν.

{https://twitter.com/alilarijani_ir/status/2017207987429945523}

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη η ΕΕ χαρακτήρισε το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση μετά από μια βάναυση καταστολή κατά των διαδηλωτών που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος, Κάγια Κάλας.

«Κάθε καθεστώς που σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους του, οδηγείται στην καταστροφή του», έγραψε η Κάλας στο X μετά από μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά την είσοδό της στη συνάντηση, η Κάλας δήλωσε στους δημοσιογράφους πως «αυτό θα τους θέσει στο ίδιο επίπεδο με την Αλ Κάιντα, τη Χαμάς, το Νταές. Αν ενεργείς ως τρομοκράτης, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεσαι ως τρομοκράτης».

{https://twitter.com/kajakallas/status/2016797144808563186}

Πρόσθεσε ότι η απόφαση αυτή, η οποία χρειαζόταν ομόφωνη υποστήριξη από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, ήταν η απάντηση σε αναφορές για βίαιη καταστολή των διαδηλωτών που βγήκαν στους δρόμους σε δεκάδες ιρανικές πόλεις για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για το θεοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη.

Η καταχώριση των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατική ομάδα σηματοδοτεί μια κλιμάκωση της πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τεχεράνης, έρχεται να προστεθεί στα σχέδια για την επιβολή κυρώσεων σε δεκάδες άτομα και οντότητες που συνδέονται με την καταστολή ή την υποστήριξη του Ιράν στη Ρωσία, στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η ΕΕ έχει επίσης επιβάλει νέες κυρώσεις σε έξι οντότητες και 15 άτομα στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομένι, του Γενικού Εισαγγελέα Μοχάμεντ Μοβαχέντι Αζάντ και της προεδρεύουσας δικαστή Ιμάν Αφσάρι. «Όλοι συμμετείχαν στη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαμαρτυριών και στην αυθαίρετη σύλληψη πολιτικών ακτιβιστών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε η ΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Οι οργανώσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τρομοκρατών της ΕΕ υπόκεινται σε κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την απομάκρυνση των δικτύων υποστήριξής τους.

Ο χαρακτηρισμός των Φρουρών της Επανάστασης, που μετρά δεκάδες χιλιάδες άτομα και αποτελεί σημαντικό κλάδο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, υποδηλώνει επίσης μια σημαντική μετατόπιση στις θέσεις των Ευρωπαίων αφού η εξασφάλιση ομόφωνης υποστήριξης απαιτεί τη συμμετοχή χωρών, που ήταν μέχρι πρότινος αντίθετες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Την Τετάρτη, η Γαλλία απέσυρε την αντίθεσή της στην καταχώριση στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. «Το ακλόνητο θάρρος των Ιρανών, που υπήρξαν στόχος αυτής της βίας, δεν μπορεί να έχει γίνει μάταια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα θα επιβάλουμε ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον των υπευθύνων», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Η Ιταλία επίσης άλλαξε στρατόπεδο ενόψει της Συνόδου Κορυφής, επικαλούμενη τη βιαιότητα της καταστολής από το Ιράν. Παράλληλα, και η Ισπανία επίσης άλλαξε θέση στην υποστήριξη του χαρακτηρισμού, σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Politico από το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών, ο Ολλανδός ΥΠΕΞ, Ντέιβιντ βαν Βέελ δήλωσε ότι πρόσφατα πλάνα που ήρθαν από την Τεχεράνη και καταγράφουν τη βάναυση καταστολή είχαν ξεπεράσει «ένα μεγάλο όριο» για τις χώρες της ΕΕ. Ο ακριβής αριθμός όσων σκοτώθηκαν στην καταστολή είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί λόγω διακοπής του ίντερνετ, αλλά οι εκτιμήσεις ξεκινούν από περίπου 6.000 και θα μπορούσαν να είναι πολύ υψηλότεροι, είπε.

Η πιο ισχυρή ένοπλη δύναμη του Ιράν, το IRGC, ιδρύθηκε λίγο μετά την επανάσταση του 1979 για να υπερασπιστεί το ισλαμικό σύστημα της χώρας. Εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 190.000 ενεργό προσωπικό, με δυνατότητες σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, καθώς και επιτήρηση των στρατηγικών όπλων του Ιράν.

Αυστραλία και Καναδάς έχουν ήδη χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση. Οι ΗΠΑ την έχουν χαρακτηρίσει ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση από το 2019 και έχουν επανειλημμένα πιέσει την ΕΕ να ακολουθήσει το παράδειγμά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν την Τετάρτη λέγοντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το καθεστώς και ότι μια «τεράστια Αρμάδα κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και σκοπό» προς τη χώρα.

Με πληροφορίες του Reuters/Aljazeera/Politico

Το Ιράν απάντησε εξίσου απειλητικά προειδοποιώντας για αντίποινα χωρίς προηγούμενο, αν τους επιτεθούν οι ΗΠΑ ή κάποιος σύμμαχός τους.

Με πληροφορίες του Politico/BBC