Προκήρυξη Θέσεων Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) με Μετάταξη.

Μεγάλη προκήρυξη για την ενίσχυση του ψηφιακού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με σχετικό ΦΕΚ του ΑΣΕΠ, προκηρύσσονται 295 θέσεις στελεχών στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ), οι οποίες θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάταξης από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ποιους αφορούν οι θέσεις εργασίας

Η προκήρυξη αφορά προσωπικό από βαθμό Λοχία έως και Συνταγματάρχη και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρού ενιαίου σώματος που θα καλύπτει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, τα δίκτυα, τα πληροφοριακά συστήματα και η τεχνητή νοημοσύνη. Συνολικά προκηρύσσονται 295 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε 3 θέσεις Συνταγματάρχη, 9 Αντισυνταγματάρχη, 14 Ταγματάρχη, 49 Λοχαγού, 50 Υπολοχαγού, 10 Ανθυπολοχαγού, 19 Ανθυπασπιστή, 72 Αρχιλοχία, 39 Επιλοχία και 30 Λοχία.

Ποιοι κάνουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν στελέχη και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για θέσεις του αντίστοιχου βαθμού τους, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες γενικές και ειδικές προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν μέσο όρο αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας ίσο ή μεγαλύτερο του 90 ή 9, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης, να μην έχουν τιμωρηθεί την τελευταία δεκαετία για πειθαρχικά παραπτώματα που σχετίζονται με την πληροφορική, τη διαχείριση ή την ασφάλεια συστημάτων και δημόσιας περιουσίας και να μην τους έχει επιβληθεί ποινή για κακούργημα ή για τα αδικήματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007.

Για τους υποψηφίους βαθμού Αντισυνταγματάρχη και Συνταγματάρχη απαιτείται επιπλέον τουλάχιστον τετραετής προϋπηρεσία την τελευταία δεκαετία σε θέσεις πληροφορικής, μηχανογράφησης ή διαχείρισης δικτύων και βάσεων δεδομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και κατοχή πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε αντικείμενα όπως Πληροφορική, Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών, Πληροφοριακά Συστήματα, Δίκτυα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων, Κυβερνοχώρος ή συναφείς τομείς.

Για τα στελέχη από Ανθυπολοχαγό έως και Ταγματάρχη απαιτείται να πληρούν τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις της κατοχής ανώτατου τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο πληροφορικής ή της αποφοίτησης από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή το Βασικό Σχολείο Πληροφορικής. Αντίστοιχα, για τους βαθμούς από Λοχία έως Ανθυπασπιστή απαιτείται είτε η κατοχή πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε αντικείμενο πληροφορικής, είτε δίπλωμα ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ επιπέδου 5 συναφούς ειδικότητας, είτε αποφοίτηση από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή το Βασικό Σχολείο Πληροφορικής.

Τι γίνεται αν δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων μέσω της διαδικασίας της μετάταξης, προβλέπεται ότι αυτές μπορούν να καλυφθούν με απόφαση του ΓΕΕΘΑ από πλεονάζοντες υποψηφίους του αμέσως κατώτερου βαθμού, ή εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, από τον αμέσως ανώτερο βαθμό, καθώς και μέσω ανακατανομής των κενών θέσεων ανεξαρτήτως βαθμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026 στη Μονάδα ή την Υπηρεσία όπου υπηρετεί κάθε ενδιαφερόμενος, ενώ οι Μονάδες οφείλουν να τις διαβιβάσουν στα αρμόδια Γενικά Επιτελεία έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026. Στη συνέχεια, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποστέλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις στο ΓΕΕΘΑ έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο έχει και την ευθύνη ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών.

Η μετάταξη στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής και η ένταξη των στελεχών στην επετηρίδα του Σώματος ολοκληρώνεται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η προκήρυξη