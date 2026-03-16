Το Ορθόδοξο Πάσχα, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές για την Ελλάδα και συνοδεύεται από πλούσια έθιμα και παραδόσεις σε κάθε γωνιά της χώρας.

Το Πάσχα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας και στην Ελλάδα συνοδεύεται από δεκάδες παραδόσεις και έθιμα, που διατηρούνται ζωντανές εδώ και αιώνες και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Το 2026, το Ορθόδοξο Πάσχα θα «πέφτει» την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινά λίγες ημέρες νωρίτερα και να κορυφώνεται με την Ανάσταση το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Από τα ελληνικά νησιά, μέχρι και τα ορεινά χωριά και τις πόλεις, οι κοινωνία τιμά τη γιορτή με ιδιαίτερα έθιμα που συνδυάζουν τον θρησκευτικό χαρακτήρα με την λαϊκή παράδοση της χώρας.

Πολλά από αυτά, έχουν γίνει ευρέως γνωστά, εντός και εκτός συνόρων και συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου κάθε χρόνο. Ένα από αυτά, είναι και οι «Μπότηδες» της Κέρκυρας όπου οι ντόπιοι πετούν κιούπια από τα μπαλκόνια.

Παρ’ όλα αυτά, σε όλη τη χώρα επικρατεί το έθιμο με την λαμπάδα για την ημέρα της Ανάστασης, το σπάσιμο των κόκκινων αυγών, τα τσουρέκια και το σούβλισμα του αρνιού την ημέρα του Πάσχα. Νωρίτερα, τη Μεγάλη Παρασκευή, σε κάθε γωνιά της χώρας βγαίνουν οι επιτάφιοι με τη συνοδεία των πιστών.

Τα πιο ιδιαίτερα πασχαλινά έθιμα της Ελλάδας

Οι «Μπότηδες» στην Κέρκυρα

Ένα από τα πιο γνωστά πασχαλινά έθιμα της Ελλάδας πραγματοποιείται το Μεγάλο Σάββατο στην Κέρκυρα. Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία της Πρώτης Ανάστασης, οι κάτοικοι πετούν από τα μπαλκόνια μεγάλα πήλινα κανάτια γεμάτα νερό. Τα δοχεία σπάνε με θόρυβο στους δρόμους του ιστορικού κέντρου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που παρακολουθούν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Τα «αντέτια» στη Ζάκυνθος

Με την ολοκλήρωση του ψαλμού για την Πρώτη Ανάσταση, ο ιερέας απελευθερώνει στον ουρανό λευκά περιστέρια, ενώ σε αρκετά χωριά οι κάτοικοι ρίχνουν από τα μπαλκόνια πήλινα πιθάρια. Παράλληλα, τα Ευαγγέλια ψάλλονται με την ιδιαίτερη τραγουδιστή ντοπιολαλιά του νησιού.

Το κάψιμο του Ιούδα στην Κρήτη

Σε πολλά χωριά της Κρήτης, τα παιδιά μαζεύουν ξύλα όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και δημιουργούν μεγάλες σωρούς έξω από τις εκκλησίες. Το βράδυ της Ανάστασης, με το άκουσμα του «Χριστός Ανέστη», ανάβουν μεγάλες φωτιές και καίνε το ομοίωμα του Ιούδα, σε ένα έθιμο που συμβολίζει την τιμωρία της προδοσίας.

Ο Επιτάφιος μέσα στη θάλασσα στην Ύδρα

Στην Ύδρα πραγματοποιείται ένα από τα πιο ξεχωριστά πασχαλινά έθιμα της χώρας. Στο χωριό Καμίνι, τη Μεγάλη Παρασκευή, η περιφορά του Επιταφίου φτάνει μέχρι τη θάλασσα και μέρος της ακολουθίας διαβάζεται μέσα στο νερό. Στη συνέχεια, οι Επιτάφιοι των τεσσάρων συνοικιών του νησιού συναντιούνται στο λιμάνι.

Η φωτισμένη περιφορά Επιταφίου στη Σαντορίνη

Ένα από τα πιο μαγευτικά πασχαλινά θεάματα πραγματοποιείται στο χωριό Πύργος της Σαντορίνης. Από το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, τα παιδιά τοποθετούν χιλιάδες μικρά τενεκεδάκια γεμάτα παραφινέλαιο στα σοκάκια και στα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου. Όταν πέσει το σκοτάδι, τα λυχνάρια ανάβουν και φωτίζουν ολόκληρο το χωριό κατά τη διάρκεια της περιφοράς του Επιταφίου, δημιουργώντας μια πραγματικά μαγευτική εικόνα.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι τα εν λόγω έθιμα, αποτελούν μόλις μερικά από τα πιο γνωστά και ιδιαίτερα έθιμα της Ελλάδας. Από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τα ορεινά χωριά της ηπειρωτικής χώρας, κάθε τόπος έχει τις δικές του παραδόσεις που αναβιώνουν χρόνο με τον χρόνο, μεταφέροντας την ιστορία, την πίστη και την πολιτιστική ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών.