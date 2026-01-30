Ρόλο διαμεσολαβητή θέλει να αναλάβει η Τουρκία, η οποία προετοιμάζεται «να ενισχύσει την ασφάλεια στα σύνορά της» με το Ιράν.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ «άμεσα» και πως η αντίδρασή του δεν θα είναι περιορισμένη, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο ταξίαρχος Μοχάμαντ Ακραμίνια δήλωσε ότι τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα έχουν «σοβαρές ευπάθειες». Πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, ότι αρκετές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου βρίσκονται εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς.

«Αν γίνει μια τέτοια λανθασμένη εκτίμηση από τους Αμερικανούς, σίγουρα δεν θα εξελιχθεί όπως το φαντάζεται ο Τραμπ - δηλαδή να πραγματοποιήσει μια γρήγορη επιχείρηση και, δύο ώρες αργότερα, να τουιτάρει ότι η επιχείρηση τελείωσε», τόνισε.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να έχει συνομιλίες με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τη φύση ή το χρονοδιάγραμμα αυτών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε: «Έχουμε πολλά πολύ μεγάλα και πολύ ισχυρά πλοία που πλέουν αυτή τη στιγμή προς το Ιράν, και θα ήταν υπέροχο αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αρκετά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους έφτασαν στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας που θα απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα.

Φόβοι για «λάθος υπολογισμό»

Ο Αντρέας Κριγκ, αναπληρωτής καθηγητής Σπουδών Ασφάλειας στο King’s College London, ανέφερε στην Independent ότι το Ιράν πιθανότατα θα επιδιώξει να αποφύγει μια «γενικευμένη» σύγκρουση σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ. Ο βασικός κίνδυνος, όπως λέει, είναι ο λανθασμένος υπολογισμός.

«Αν οι ΗΠΑ επιτεθούν, η πιο πιθανή μορφή ιρανικών αντιποίνων θα είναι ασύμμετρη και ελεγχόμενη, παρά μια άμεση γενικευμένη αντιπαράθεση», ανέφερε.

«Μπορεί να στοχεύσει αμερικανικά συμφέροντα και συμμάχους μέσω μη ανιχνεύσιμων αποδιδόμενων καναλιών, να ασκήσει πίεση σε θαλάσσιες και ενεργειακές οδούς και να χρησιμοποιήσει κυβερνοεπιχειρήσεις. Θα προσπαθήσει να αποφύγει έναν κύκλο κλιμάκωσης που θα ανάγκαζε το Ισραήλ να εμπλακεί σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, καθώς αυτό θα μπορούσε να διευρύνει τη σύγκρουση πέρα από τον έλεγχο της Τεχεράνης».

«Ο βασικός κίνδυνος είναι ο λανθασμένος υπολογισμός. Τα μηνύματα μπορεί πολύ γρήγορα να μετατραπούν σε πόλεμο που καμία πλευρά δεν ισχυρίζεται ότι επιθυμεί», επισημαίνει.

Η Τουρκία θέλει να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρότεινε σήμερα στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν να διαδραματίσει ρόλο «μεσολαβητή» μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, καθώς οξύνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με απειλές για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση και άμεση ιρανική απάντηση.

«Στη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας ο πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ το Ιράν και των ΗΠΑ προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση και να επιλυθούν τα προβλήματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία.

Από την πλευρά του ο Πεζεσκιάν εκτίμησε ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να σταματήσει τις απειλές περί στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν προκειμένου να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, επεσήμανε η ιρανική προεδρία.

«Η επιτυχία οποιασδήποτε διπλωματικής πρωτοβουλίας εξαρτάται από την καλή θέληση των ενδιαφερόμενων πλευρών και την αποχή από εχθρικές και απειλητικές κινήσεις και ενέργειες στην περιοχή», σημείωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη συνομιλία του με τον Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, ο Τούρκος πρόεδρος πιέζει επίσης για τη διοργάνωση μιας τριμερούς συνόδου ΗΠΑ- Ιράν- Τουρκίας.

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, επιθυμεί να αποφύγει με οποιοδήποτε κόστος μια στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή της, η οποία κινδυνεύει να προκαλέσει νέο μεταναστευτικό κύμα και να δημιουργήσει μια νέα σύγκρουση στην περιοχή, μετά τη Συρία.

Παράλληλα η Τουρκία διατηρεί στενές εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και απαγόρευσε τη διοργάνωση οποιασδήποτε κινητοποίησης υποστήριξης προς τους Ιρανούς διαδηλωτές στις αρχές του έτους.

Για προληπτικούς λόγους η Άγκυρα προετοιμάζεται «να ενισχύσει την ασφάλεια στα σύνορά της» με το Ιράν, δήλωσε στο AFP ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος.

Ήδη η Τουρκία έχει κατασκευάσει έναν τοίχο μήκους 380 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων, «αλλά αυτό δεν αρκεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο τοίχος, ενισχυμένος με αγκαθωτό σύρμα και τάφρους όπου ο τουρκικός στρατός περιπολεί 24 ώρες το 24ωρο, κατασκευάσθηκε για να περιορίσει τις διελεύσεις μεταναστών προερχόμενων από το Ιράν και το Αφγανιστάν και την διακίνηση των ναρκωτικών.

Στο απόγειο των διαδηλώσεων στο Ιράν δεν παρατηρήθηκε κάποια αξιοσημείωτη αύξηση των μεταναστευτικών ροών, όμως τυχόν αμερικανικά πλήγματα ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα.

Με πληροφορίες από Independent, AFP