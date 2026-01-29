Η αμερικανική δύναμη πυρός συμπληρώνεται από τις 8 μόνιμες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή στις οποίες σταθμεύουν 40.000 στρατιώτες.

Η αμερικανική αρμάδα έχει φτάσει στην Αραβική θάλασσα και βρίσκεται πια σε απόσταση βολής από το Ιράν. Η αρμάδα αποτελείται από το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν το οποίο μεταφέρει 90 μαχητικά αεροσκάφη, τρία αντιτορπιλικά και ενδεχομένως άλλα τρία παράκτια σκάφη μάχης.

Η αμερικανική δύναμη πυρός συμπληρώνεται από τις 8 μόνιμες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή στις οποίες σταθμεύουν 40.000 στρατιώτες. Σε αυτές τις δυνάμεις πρέπει να προσθέσουμε τα στρατηγικά βομβαρδιστικά τα οποία βρίσκονται στις ΗΠΑ και στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ειρηνικό. Με πιο απλά λόγια, το αμερικανικό εξάσφαιρο είναι πια οπλισμένο και στοχεύει την Τεχεράνη.

Η απειλή Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφή την απειλή στρατιωτικού χτυπήματος στο Ιράν , θέτοντας το καθεστώς της Τεχεράνης ενώπιον ενός πολύ σκληρού διλήμματος. Στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι «μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη ισχύ, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα. Πρόκειται για μεγαλύτερο στόλο από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα, με επικεφαλής το μεγάλο αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν. Όπως και στη Βενεζουέλα, η αρμάδα είναι έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή της με ταχύτητα και βία, αν χρειαστεί».

Ο Τραμπ, συνεχίζοντας, υπογράμμισε: « Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα καθίσει στο τραπέζι γρήγορα και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία (χωρίς πυρηνικά όπλα) η οποία θα είναι καλή για όλα τα μέρη».

Η ανάρτηση κατέληξε ως εξής: «Ο χρόνος τελειώνει. Κάντε συμφωνία. Δεν το έκαναν, και τότε έλαβε χώρα η επιχείρηση Midnight Hammer (ΣτΣ πρόκειται το αμερικανικό χτύπημα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο), μια μεγάλη καταστροφή για το Ιράν . Η νέα επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην αφήσετε να συμβεί ξανά κάτι τέτοιο».

Η γραμμή του Ιράν

Το Ιράν απαντά στις αμερικανικές απειλές εκφράζοντας από τη μια μεριά την ετοιμότητα του να πολεμήσει, και από την άλλη, τη διάθεσή του να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ μια έντιμη συμφωνία. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι «οι γενναίες Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι έτοιμες (με το δάχτυλο στη σκανδάλη) να απαντήσουν αμέσως και δυνατά σε κάθε επίθεση εναντίον του εδάφους μας, του εναέριου χώρου μας και των πολυαγαπημένων υδάτων μας».

Προσέθεσε όμως ότι «το Ιράν έβλεπε ανέκαθεν θετικά μια αμοιβαίως επωφελή, δίκαιη πυρηνική συμφωνία (σε ισότιμη βάση, χωρίς κανέναν καταναγκασμό, απειλές και εκφοβισμό) που θα εγγυάται τα δικαιώματα του Ιράν στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία και θα διασφαλίζει την πλήρη απουσία πυρηνικών όπλων».

Ο Αραγκτσί επισκέπτεται αύριο την Τουρκία, η οποία επιχειρεί να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Τι ζητούν οι ΗΠΑ

Ποια είναι όμως η συμφωνία που ζητούν οι ΗΠΑ να δεχτεί το Ιράν; Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, τρία είναι τα βασικά αμερικανικά αιτήματα:

1. Διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου.

2. Περιορισμός στην εμβέλεια και τον αριθμό των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

3. Τερματισμός της υποστήριξης των συμμάχων του Ιράν στην περιοχή, Χεζμπολά, Χαμάς Χούθι.

Το Ιράν μπορεί να δεχτεί μια συμφωνία που να αποτρέπει οποιαδήποτε πιθανότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Αυτή ακριβώς η συμφωνία είχε γίνει με τον Ομπάμα, αλλά ο Τραμπ την ακύρωσε. Επιπλέον, η δυνατότητα του Ιράν να υποστηρίζει τους συμμάχους του στη Μέση Ανατολή είναι περιορισμένη, λόγω της οικονομικής στενότητάς του και της κατάρρευσης του καθεστώτος Άσαντ που υπήρξε βασικός κρίκος του φιλοϊρανικού «Άξονα της Αντίστασης».

Ωστόσο, είναι αδύνατο για το ιρανικό καθεστώς να αποδεχτεί τους υφιστάμενους αμερικανικούς όρους. Μια τέτοια συμφωνία θα ισοδυναμούσε με ταπεινωτική συνθηκολόγηση. Σε ό,τι μάλιστα αφορά το βαλλιστικό πρόγραμμα, αυτό που ζητούν οι ΗΠΑ από το Ϊράν είναι να ακυρώσει τον πυλώνα της εθνικής ασφάλειάς του.

Οι διαδηλωτές

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προστασία των διαδηλωτών και ο σεβασμός των δημοκρατικών δικαιωμάτων δεν συμπεριλαμβάνεται στους αμερικανικούς όρους. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το ιρανικό καθεστώς αν αυτό σκοτώσει διαδηλωτές. Οι πληροφορίες που έρχονται με βραδύ ρυθμό από το Ιράν (λόγω του αποκλεισμού του διαδικτύου) δείχνουν ότι η ένταση της καταστολής των διαδηλώσεων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Επισήμως το καθεστώς κάνει λόγο για 3.177 νεκρούς, αλλά οργανώσεις δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι οι νεκροί είναι πολύ περισσότεροι. Βίντεο που κυκλοφορούν, δείχνουν διαδηλωτές χτυπημένους από σφαίρες, ενώ αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ακούγονται ριπές και όχι σποραδικοί πυροβολισμοί.

Είναι προφανές ότι οι αναφορές Τραμπ στην προστασία των διαδηλωτών ήταν προσχηματικές.

Οι δυσκολίες

Ένα χτύπημα στο Ιράν όμως έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Συγκεκριμένα:

1. Η Τουρκία και οι συντηρητικές μοναρχίες του Κόλπου είναι αντίθετες σε μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν, θεωρώντας ότι θα αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή.

2. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης από την ιρανική αντιπολίτευση. Ο γιός του σάχη Ρεζά Παχαλβί δεν έχει ούτε τις ικανότητες ούτε τη λαϊκή υποστήριξη για να ηγηθεί της χώρας.

3. Τα στρατιωτικά σώματα παραμένουν πιστά στο καθεστώς, όπως άλλωστε φάνηκε από ότι έφεραν σε πέρας χωρίς αντιρρήσεις την αιματηρή καταστολή.

4. Είναι αμφίβολο αν ο αποκεφαλισμός της ιρανικής ηγεσίας θα οδηγήσει σε πτώση το καθεστώς.

Παρά τις δυσκολίες, το Ισραήλ πιέζει συστηματικά τον Λευκό Οίκο, επιδιώκοντας την ιστορική αποδυνάμωση του Ιράν.

Ρούσσος: Η σύγκρουση φαίνεται αναπόφευκτη

Μιλώντας στο Dnews, ο διεθνολόγος Σωτήρης Ρούσσος υπογραμμίζει ότι «η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή του Περσικού σε συνδυασμό με τις δηλώσεις Τραμπ δημιουργούν ένα τελεσίγραφο που είναι σχεδόν αδύνατο να αθετήσει η υπερδύναμη»

Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προσθέτει: «Η Ουάσιγκτον ζητά δύο πράγματα πριν καν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει ακόμη η Τεχεράνη και την επανέναρξη των ελέγχων από τους επιθεωρητές. Και βέβαια γραμμή εκκίνησης της συμφωνίας είναι ο μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου στο Ιράν. Όλα αυτά όμως είναι απαράδεκτα για την Τεχεράνη. Η σύγκρουση φαίνεται αναπόφευκτη. Την σύγκρουση αυτή υποστηρίζει κα το Ισραηλινό λόμπυ στην Ουάσιγκτον που θεωρεί ότι μόνο μια μεγάλη επίθεση εναντίον του Ιράν μπορεί να αποσταθεροποιήσει το ιρανικό πολιτικό σύστημα».

Το σχόλιο του Ρούσσου καταλήγει ως εξής: «Παγιώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και χωρίς σημαντική αντίσταση από την διεθνή κοινότητα μια κατάσταση εκτός οποιουδήποτε πλαισίου διεθνούς δικαίου και κανόνων».