Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank, προσφέροντας 0,485 μετοχές της για κάθε μετοχή της γερμανικής τράπεζας, κίνηση που εντείνει τις προσπάθειές της να ενισχύσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, παρά τη σφοδρή αντίθεση της κυβέρνησης της Γερμανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η προσφορά της προβλέπει ανταλλαγή μετοχών, δίνοντας στους μετόχους της Commerzbank 0,485 μετοχές της UniCredit για κάθε μετοχή που κατέχουν. Ωστόσο, η UniCredit διευκρίνισε ότι δεν αναμένει πως η συγκεκριμένη κίνηση θα οδηγήσει άμεσα στην απόκτηση πλήρους ελέγχου της γερμανικής τράπεζας.

Η τράπεζα σημείωσε ότι η προσφορά έχει σχεδιαστεί ώστε να υπερβεί το όριο του 30% που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία περί εξαγορών και συγχωνεύσεων, επιτρέποντας παράλληλα την προώθηση μιας πιο «εποικοδομητικής συνεργασίας» με τη διοίκηση της Commerzbank και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς τις επόμενες εβδομάδες.

Σε ανακοίνωσή της, η UniCredit υπογράμμισε ότι το διοικητικό της συμβούλιο θεωρεί την πρόταση ως ένα «λογικό και ρεαλιστικό βήμα», το οποίο δεν επιφέρει αρνητικές συνέπειες, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο μερίδιό της στη γερμανική τράπεζα εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντική αξία ανεξάρτητα από την έκβαση της προσφοράς.

Η UniCredit κατέχει ήδη περίπου το 26% των μετοχών της Commerzbank, ενώ διαθέτει επιπλέον συμμετοχή της τάξης του 4% μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο μέτοχο της γερμανικής τράπεζας. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της Commerzbank και τις ισορροπίες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.