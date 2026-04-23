Η επίθεση δεν πτόησε τον Παχλαβί, ο οποίος στη συνέχεια χαιρέτησε τους υποστηρικτές του.

Επίθεση με κόκκινο υγρό, που σύμφωνα με την αστυνομία ήταν χυμός τομάτας, δέχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/04), ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, στο Βερολίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά από συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Παχλαβί είχε ασκήσει έντονη κριτική στην εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η επίθεση έλαβε χώρα έξω από το ομοσπονδιακό κέντρο Τύπου της Γερμανίας.

Παρά το γεγονός ότι το κόκκινο υγρό κάλυψε το πίσω μέρος του σακακιού και τον λαιμό του, ο Παχλαβί δεν τραυματίστκε. Μάλιστα, χαιρέτισε τους υποστηρικτές του πριν επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο που τον απομάκρυνε από το σημείο. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία.

Ο 65χρονος Παχλαβί είναι γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ανατράπηκε το 1979 έπειτα από μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις που οδήγησαν στην Ιρανική Επανάσταση. Παρά την ιστορική αυτή κληρονομιά, ο εξόριστος πρίγκιπας επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον της χώρας του, αν και παραμένει ασαφές το επίπεδο στήριξης που διαθέτει στο εσωτερικό του Ιράν, έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια εξορίας.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ημέρα, εκατοντάδες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν κοντά στο κτίριο του γερμανικού κοινοβουλίου, εκφράζοντας τη στήριξή τους. Κατά την παρουσία του στο Βερολίνο, ο Παχλαβί υποστήριξε ότι η εκεχειρία βασίζεται στην υπόθεση πως η ιρανική κυβέρνηση θα αλλάξει στάση, κάτι που ο ίδιος θεωρεί απίθανο. «Δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, αν και η διπλωματία πρέπει να δοκιμάζεται, «της έχει ήδη δοθεί αρκετός χρόνος».

Παράλληλα, εμφανίστηκε να στηρίζει στρατιωτικές παρεμβάσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, ενώ επιδιώκει να τοποθετηθεί ως πιθανός ηγέτης σε περίπτωση κατάρρευσης του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν.

Ο ίδιος κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να εντείνουν τη στήριξή τους προς τον ιρανικό λαό, που σύμφωνα με τον ίδιο αγωνίζεται για δημοκρατία. Ανέφερε επίσης ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες εκτελέστηκαν 19 πολιτικοί κρατούμενοι στο Ιράν, ενώ άλλοι 20 έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

Από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε την παράταση της εκεχειρίας, επισημαίνοντας ότι δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για την επανέναρξη διπλωματικών διαπραγματεύσεων στην Ισλαμαμπάντ, με στόχο την επίτευξη ειρήνης και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης.